السيطرة على حريق شقة سكنية فى الهرم

تمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية في أحد العقارات بمنطقة الهرم دون وقوع أي إصابات.

البداية كانت بتلقى غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بالطابق الأخير بدائرة قسم شرطة الهرم، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالجيزة بعدد من سيارات الإطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وتمت عملية إخماد الحريق.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.