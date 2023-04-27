الخميس 27 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

وانتهى الحب.. كواليس انفصال بسمة بوسيل عن تامر حسنى

تامر وبسمة بوسيل
تامر وبسمة بوسيل

أثار تامر حسني حالة من الجّدل بعد إعلان زوجته بسمة بوسيل انفصالها (رسميًا) بمنتهى الهدوء والتفاهم والود والاحترام، وتسبب خبر الطلاق صدمة بين جمهورهم ومحبيهم وزملائهم داخل الوسط الفني، بسبب قصة الحب الكبيرة منذ فترة طويلة، والتي نتج عنها 3 أبناء هم: "تاليا، أمايا، وآدم".

تفاصيل انفصال تامر حسني وبسمة بوسيل

وقرر الثنائي (بسمة وتامر) الانفصال أكثر من مرة، لعدة أسباب منها عدم التفاهم والانشغال الدائم، ومنع الأخير لزوجته من الغناء، رغم أن مهنتها الأساسية هى الطرب، ووصل الأمر الاتهام بالخيانة بسبب فتاة مغربية تدعى "جليلة" هى السبب فيما أثار ضجة كبيرة وقتها خلال الأعوام الماضية، وهو ما نفاه تامر حسني تمامًا، وكانت "جليلة" تؤكد خلال لقاءات لها أنها كانت تربطها علاقة عاطفية بالأخير سواء قبل أو بعد زواجه، وهو ما جعل "بوسيل" تقرر الانفصال، لكن بعد تدخل الأصدقاء داخل وخارج الوسط استمرت علاقتهما، لتنتهي رسميًا اليوم دون ذكر أي أسباب حتى الآن.

على الرغم من الانفصال إلا أن علاقتهما العملية تستمر من خلال مشروع ماركة ملابس كبير يحمل اسم تامرحسني وخطوط ملابس للأطفال تحمل أسماء أبنائهم، "تاليا"، و"أمايا"، و"آدم"، ومن المقرر أن يتم الكشف عن أسباب وتفاصيل الطلاق خلال الفترة المقبلة، بعد اتفاق الثنائي على الانفصال بهدوء شديد واحترام لقرارهما.

رسميًا| بسمة بوسيل تعلن انفصالها عن تامر حسنى.. والأخير: سأظل السند

كان تامر حسني وبسمة بوسيل أثارا الجدل خلال الفترة الماضية بعد أن فوجئ الجمهور بإلغاء بوسيل متابعتها لزوجها، وأيضًا ألغى الأخير متابعتها عبر انستجرام، بجانب نشرها عدة استوريهات من جمهورها الذين يدعون لها بأن يخفف الله من أحزانها، ويساندها في محنتها، كل ذلك أثار شكوك وتساؤلات الجمهور بشأن انفصال بسمة بوسيل وتامر حسني.

وتعمد الثنائي إلغاء متابعة كل منهما للآخر في خطوة مفاجئة للجمهور، لكن حتى الآن لم يعلن الثنائي أي شيء بالنسبة لانفصالهما ولم يعلقا على الأمر إذ أنهما تجاهلا التعليق على الموضوع، ولم ينفِ أو يؤكد أي منهما الخبر.

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