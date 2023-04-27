الخميس 27 أبريل 2023
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رسميًا| بسمة بوسيل تعلن انفصالها عن تامر حسنى.. والأخير: سأظل السند

بسمة بوسيل وتامر
بسمة بوسيل وتامر حسني

أعلنت الفنانة بسمة بوسيل، الانفصال رسميًا عن زوجها الفنان تامر حسني، وذلك عبر خاصية الاستوري بحسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت بسمة: "وجعلنا بينكم مودة ورحمة ده كلام ربنا في الزواج والطلاق، لقد تم الطلاق بيني وبين تامر وسيظل بيننا كل ود واحترام وربنا يكتبلك كل الخير آمين يارب".

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ورد عليها الفنان تامر حسني عبر خاصية "الاستوري" بحسابه على "إنستجرام": "وجعلنا بينكم مودة ورحمة بين الأزواج في كل حالاتهم، سواء تزوجوا أو لم يقدر الله الاستمرار.. فانفصلوا بالاتفاق الطيب وستظل بيننا المودة والرحمة وأجمل أولاد وسيظل بيننا الاحترام والتقدير، عشرة 12 سنة مش هينة، ربنا يكتبلك ويكتبلي كل الخير يا بسوم".

وأضاف: "سأظل الأب والأخ والصديق والسند.. في حفظ الله".

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بسمة بوسيل تامر حسني انفصال رسمي طلاق تامر وبسمة انفصال تامر حسني

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