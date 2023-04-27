كارل نيهامر: استضافة مصر لـ9 ملايين لاجئ يعد إسهامًا في أمن القارة الإفريقية

قال مستشار النمسا كارل نيهامر - خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية - إن من الموضوعات المهمة التي تناولتها المحادثات هي الحرب ضد الإرهاب، مؤكدًا أن بلاده تحتاج إلى خبرات مصر في هذا الصدد وأن التعاون مع مصر في هذا المجال مهم.

وأضاف المستشار النمساوي أن المحادثات تناولت أيضًا موضوع الهجرة غير الشرعية، مؤكدًا احترامه الكبير لما قدمته مصر فيما يخص استضافة أكثر من 9 ملايين لاجئ، وهو ما يعد إسهامًا كبيرًا للغاية يهدف إلى أمن القارة الإفريقية ويمثل عبئا على الأجهزة الأمنية المصرية في مكافحة تهريب البشر، مشددا على أنه سيكون هناك المزيد من التعاون بين أجهزة البلدين في هذا الصدد.

وأكد أن موضوع الهجرة غير الشرعية مهم للغاية بالنسبة لقارة أوروبا، مشددًا على ضرورة تنسيق مسألة طلبات اللجوء والهجرة ، مبينا أن طلب اللجوء هو حق مكفول بالدستور، أما الهجرة فهي مسألة تتعلق بمستقبل أوروبا.

وأشار إلى أنه تناقش مع الرئيس السيسي حول أن يكون هناك هجرة منظمة ويكون هناك منظورات شرعية أيضا في سوق العمل الأوروبية واستقبال الأيدي العاملة في أوروبا.

وأضاف أنه تم التوصل لتفاهم مشترك مع مصر يشبه الاتفاق المبرم مع ألمانيا بشأن الاستفادة المشتركة من الإمكانيات البشرية الكبيرة الموجودة في مصر، حيث إنه يوجد في مصر أكثر من 60 مليون شاب وشابة، لافتاً إلى أن مصر والنمسا من الممكن أن يسيرا معنا لقطع الطريق على منظمات الهجرة غير الشرعية والتعاون في هذا الصدد.

وأكد مستشار النمسا أن مصر تعد حجرًا راسخًا في شمال إفريقيا فيما يخص الاستقرار والأمن وهناك مشكلات متعددة تحيط بها من دول الجوار، مؤكدا بالقول: "نرى مصر هنا شريكا مهما للغاية".

وأعرب المستشار النمساوي عن سعادته باستقبال الرئيس السيسي في النمسا قريباً، معربًا عن شكره مجددًا على حسن الاستقبال وكرم الضيافة.