محمد الباز: مصر تتعامل مع الأزمات بـ"دبلوماسية الأعصاب الباردة"

تحدث الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، عن موقف مصر في التعامل مع الأزمة في السودان، مشيرًا إلى أن البعض رأي أن مصر تتخلى عن شقيقتها ولا تقف إلى جوارها.

وقال "الباز"، خلال برنامجه الأسبوعي، "مش حسبة برما"، المذاع على إذاعة "نغم إف إم"، إن "موقف مصر بعدم التدخل هو الصحيح؛ لأنه يتسق مع السياسة الخارجية، وترتيب الأولويات للدولة المصرية".

وأوضح أن "مصر تتعامل بـ(دبلوماسية الأعصاب الباردة)، وهذا ظهر جليًا من خلال التعامل مع قضية سد النهضة، فدائما مصر تتعامل بأنها الدولة الكبيرة".

وتابع "السودان يجب أن يبقى آمنا ومستقرا، والمشكلة أكبر من إنها 2 بيتخانقوا، جيش الدولة يصارع قوات موجودة داخلها، فالصراع هنا على مصير السودان، وأي تدخل من الممكن أن يزيد الأمر اشتعالا، والتدخل الخشن من الممكن أن يفقدنا السودان".

وواصل "السودان هو لاعب رئيسي في أمن المياه، وبلا السودان وأمنها، سيكون هناك افتقار لعنصر هام جدا في معادلة المياه، فضياع السودان يعني خطورة على أمن المياه للدولة المصرية".

ونوه بأنه إذا انزلقت السودان إلى مستوى الانهيار والعنف، ستكون أرض خصبة لنمو واحتضان تيارات إرهابية من جديد، وتصبح بدلا من تصدير الخير إلى تصدير الإرهاب والتطرف مرة أخرى، مؤكدا أنها ستهدد الأمن القومي لكافة الدول المحيطة ومنها مصر.