الخميس 27 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مكافأة مالية للفرق الفنية المشاركة في احتفالات عيد تحرير سيناء

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قرر اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، صرف مكافأة مالية للفرق الفنية المشاركة في الاحتفالية الكبرى التي أقامتها المحافظة، بالمسرح الروماني بمدينة شرم الشيخ؛ احتفالا بالذكرى ال41 بعيد تحرير سيناء، بحضور القيادات التنفيذية، والمخرج شاكر عبد اللطيف مالك المسرح، والفنان أحمد شاكر عبد اللطيف، وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين، ومشايخ وعواقل شرم الشيخ، وجمع غفير من المواطنين. تحت رعاية اللواء خالد فوده، والدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

وقدم المحافظ التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، والقوات المسلحة، والشعب المصري وأهالي سيناء، والشهداء بمناسبة الذكرى ال41 لتحرير سيناء، مؤكدا أن التاريخ يشهد بعظمة المصريين شعبا وقيادة وجيشا على مر العصور.

وأكد أن القيادة السياسية حرصت على إحداث تنمية شاملة بسيناء لكونها تعد من أهم المناطق الواعدة في مصر، لما تزخر به من مقومات طبيعية مختلفة، لذا جرى إقامة مشروعات كبرى في كافة المجلات بهدف توطين أهل سيناء، وجذب آلاف المواطنين إليها.

وبدأت الفعاليات بالسلام الوطني ثم الفقرات الفنية للحفل بباقة من الأغاني الوطنية والتراثية فرقة بورسعيد للموسيقى العربية بقيادة الفنان رجب الشاذلى وإدارة الفنان شادى مجيد، قدمت خلالها "ميدلى دولا مين غناء المجموعة - يا حبيبتى يا مصر - مكتوبلي أغنيلك أداء المطرب محمود رحيم - حى السيدة أداء المطرب مسعد عتمان "واختتمت فقراتها بأغنية عاش والتى إعجاب الحضور، تلاها باقة من التابلوهات الفنية المستوحاة من التراث الإسماعيلاوي، لفرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية، غناء الفنان ماهر كمال تدريب الفنان عمرو عجمي، قدمت خلالها استعراضات "الصيادين - جانى الجميل - بتغنى لمين - نوح الحمام"، واختتمت فقراتها باستعراض التنورة التى تفاعل معها الحضور.

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