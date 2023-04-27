مساهمو "مينا فارم للأدوية" يقرون صرف كوبون نقدي بواقع 2.8 جنيه للسهم

صدقت الجمعية العامة العادية لشركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للعام الماضي.

وقالت الشركة في بيان للبورصة، اليوم الخميس، إن العمومية وافقت على صرف كوبون نقدي للمساهمين بواقع 2.8 جنيه للسهم عن العام الماضي يصرف دفعة واحدة.

وحققت مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، أرباحاً بلغت 630.89 مليون جنيه خلال 2022، مقابل أرباح بلغت 474.86 مليون جنيه في العام السابق له، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وبلغ نصيب الشركة الأم من الأرباح خلال العام الماضي نحو 612.66 مليون جنيه، مقابل 466.4 مليون جنيه خلال 2021.

فيما سجلت الحقوق غير المسيطرة خسائر بقيمة 18.22 مليون جنيه في 2022، مقابل 8.46 مليون جنيه خسائر في 2021.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال العام الماضي إلى 3.62 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 3.005 مليار جنيه في 2021.

وعلى صعيد القوائم غير المجمعة، حققت الشركة المستقلة خلال العام الماضي أرباحاً بلغت 274.91 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 275.45 مليون جنيه في العام السابق له.

من ناحية أخرى كشفت القوائم المالية لشركة الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، عن العام الماضي، تراجع خسائر الشركة بنسبة 82.6%، على أساس سنوي.