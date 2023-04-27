"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول الشعير خلال مايو

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الشعير مراعاتها، خلال شهر مايو:

وتمثلت التوصيات في الآتي:

يجب إيقاف الري خلال شهر أبريل وذلك لدخول المحصول في مرحلة النضج ولكن قد يحتاج الشعير لرية خلال شهر أبريل حسب الظروف الجوية وحالة النمو.

النضج والحصاد والدراس:

عند ظهور علامات النضج وهي اصفرار الأوراق وجفافها واصفرار عنق السنبلة وبدء تصلب الحبوب وسهولة فرك السنابل هنا يجب الحصاد مباشرة فتأخير الحصاد يسبب تقصف السنابل كما يجب عدم ترك المحصول بالأرض فترة طويلة عقب الحصاد حتى لا تنفرط الحبوب أو تتقصف السنابل وتوجد طريقتان للحصاد والدراس.

الطريقة الأولى: الحصاد والدراس اليدوي حيث تكون مناسبة للمساحات الصغيرة وهنا يجب ألا يتم الحصاد أثناء ارتفاع درجات الحرارة وقت الظهيرة ويتم الدراس بماكينة الدراس والتذرية.

الطريقة الثانية: حصاد آلي بالكومباين وتكون للمساحات الكبيرة مع مراعاة ضبط الآلة عند حصاد الشعر حتى لا تفقد الحبوب في التبن.

النقل والتخزين: يجب مراعاة الاتى لتجنب فقد المحصول أو تلفه:

-العتاية بنقل المحصول فور الانتهاء من الدراس واستخدام العبوات الجيدة والمناسبة لتعبئة ونقل وتخزين الشعير

-يجب تجفيف الحبوب قبل تخزينها بحيث لا تزيد نسبة الرطوبة عن 13%.

-تخزن الحبوب في مخازن جيدة التهوية وذات أرضية جافة حتى لا تتعرض الحبوب لآفات الحبوب التي تنشط في حالة التخزين غير الجيد وعدم استعمال مبيدات تؤثر على صحة الإنسان أو الحيوان أثناء تخزين المحصول حيث أنه يستخدم كعلف حيواني وأحياناً يتغذى عليه الإنسان كما أنه يجب ألا يتعرض المخزن لأي أدخنة حيث أنها تؤثر على حيوية الجنين ونسبة الإنبات إذا كانت الحبوب سوف تستعمل في الزراعة للموسم القادم أو في عملية إستنبات الشعير المستخدم كعلف أخضر.