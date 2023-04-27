وزير الرى: قاعدة بيانات لحصر المنشآت القائمة على الترع والمصارف

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً لعرض إجراءات تقييم ومتابعة حالة المنشآت المائية بمختلف المحافظات .

وصرح الدكتور هانى سويلم، بأنه يجرى إعداد قاعدة بيانات تتضمن حصر بكافة المنشآت القائمة على المجارى المائية "أفمام الترع – قناطر الحجز – الكبارى – السحارات – محطات الرفع" الواقعة على الترع والمصارف بمختلف محافظات الجمهورية ، لإعداد قاعدة بيانات لهذه المنشآت بهدف تقييم الحالة الفعلية لهذه المنشآت ومدى إحتياجها للصيانة أو الإحلال من عدمه.

المنشآت تُعد الأداة الرئيسية لتوزيع وإدارة المياه بكفاءة عالية

كما أشار وزير الموارد المائية والري، إلى أنه تم حتى الآن حصر أكثر من ٣٣ ألف منشأ مائى تحت إشراف مصلحة الرى، وسيتم البدء في حصر المنشآت المائية تحت إشراف هيئة الصرف ومصلحة الميكانيكا والكهرباء.

الحفاظ على كافة عناصر المنظومة المائية

وأضاف الدكتور هانى سويلم، أن إعداد قاعدة بيانات للمنشآت المائية يأتي في إطار حرص الوزارة على الحفاظ على كافة عناصر المنظومة المائية سواء شبكة الترع والمصارف التي يبلغ طولها الإجمالي حوالى ٥٥ ألف كيلومتر، أو المنشآت القائمة عليها والتي تُعد الأداة الرئيسية لتوزيع وإدارة المياه بكفاءة عالية، الأمر الذى يُسهم في توفير الاحتياجات المائية لكافة الاستخدامات المائية بالكمية والجودة المطلوبة والتوقيت المناسب للاستخدام.

ووجه الدكتور سويلم، بإجراء معاينات على الطبيعة للمنشآت المائية لتحديث قاعدة البيانات وإمدادها بالمعلومات أولاً بأول للوقوف على حالة هذه المنشآت ، بحيث تُسهم قاعدة البيانات في إتخاذ القرارات اللازمة لتحديد أولويات الصيانة أو الإحلال لكل منشأ.

تم عقد الاجتماع بحضور كل من المهندس على منوفى رئيس مصلحة الرى، والدكتور عصام خليفة رئيس هيئة الصرف، والمهندس إيهاب الجوهرى رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى، والمهندس نادى جرجس رئيس قطاع الرى، والمهندس محمود رافع رئيس الإدارة المركزية للدراسات والمواصفات بقطاع الخزانات، والمهندس أبو بكر عبد التواب رئيس الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية، والأستاذ الدكتور علاء عبد المطلب الأستاذ المتفرغ بالمركز القومى لبحوث المياه، والدكتور محمد رشدى بالمكتب الفني للوزير.

وبحضور المهندس أيمن عبد السلام مدير عام الصيانة بقطاع الخزانات والقناطر الكبرى، والمهندس صبحى عامر مدير عام المشروعات بقطاع الخزانات والقناطر الكبرى، والمهندسة عبير ثابت مدير عام التفتيش الفني بمصلحة الرى، والسيد الدكتور خالد طوبار بقطاع الخزانات والقناطر الكبرى، والدكتور عزالدين كامل معاون الوزير لمنشآت الرى، والمهندس أحمد نشأت بالمكتب الفنى للوزير.