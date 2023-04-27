الخميس 27 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رفع 195 حالة أشغال و60 حاجزا في حملتين بوسط الإسكندرية

حملات بحي وسط الإسكندرية
حملات بحي وسط الإسكندرية

نفذ حي وسط الإسكندرية، برئاسة عزة سعد رئيس الحي، حملتان مكبرتان لإزالة الإشغالات والحواجز من شوارع الحي، بمشاركة شرطة المرافق، في إطار تشديدات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية باستمرار الحملات الدورية والمفاجئة والمكبرة لإزالة الإشغالات والتصدي لجميع المخالفات، ورفع جميع المعوقات أمام حركة المرور و المتابعة المستمرة لعدم عودة الإشغالات.

جابت الحملات شوارع: طيبة، تانيس، زنكرولة، فرح، إسماعيل الفنجري، بورسعيد، طريق الجيش، الغرفة التجارية، كليه الطب، السلطان حسين، صفيه زغلول، سعد زغلول، على عباس الحلواني، شجره الدر، محسن، اليعقوبي، مسجد الحضري، المحكمة، إيزيس، زين العابدين، الرصافة، محرم بك، الحدينى ،المحور، قنال السويس، طريق الحرية، طريق 26 يوليو، منشا، المنزلاوي، بوالينو، الإسكندارنى، بدوى، طنطاوي جوهر، عرفان، سوق الشاشي، سوق السيدة فاطمة، محمد عباس المهدى، عرفات، بدر، اليعقوبي، إسماعيل مهنا ،الخديوى، سلامة حجازى، الميرغنى، كنج عثمان، الخازن، بنى امية، كافور، والطريق السريع والمطار.

اسفرت الحملات عن رفع 195 من حالات الإشغالات المتنوعة، و60 من الحواجز، وتم إيداعها بديوان عام المحافظة، وذلك استجابة لشكاوى المواطنين، وتيسيرا لحركة المرور، وفتح الشوارع أمام المارة.

 

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حي وسط الاسكندريه محافظ الإسكندرية رفع 195 من حالات الاشغالات استجابة لشكاوي المواطنين فتح الشوارع أمام المارة

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