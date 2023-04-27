الخميس 27 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

البنك المركزى يطرح أذون خزانة بقيمة 39.5 مليار جنيه

البنك المركزي
البنك المركزي

يطرح البنك المركزي، اليوم الخميس، أذون خزانة حكومية بقيمة إجمالية تبلغ 39.5 مليار جنيه.

وتبلغ قيمة الطرح الأول 16 مليار جنيه لأجل 182 يومًا، وتبلغ قيمة الطرح الثاني 23.5 مليار جنيه لأجل 364 يومًا.

ويطرح البنك المركزي بصفة دورية عطاءات أدوات الدين الحكومي، التي تتنوع بين سندات وأذون الخزانة، وتعلن وزارة المالية من خلال البنك المركزي أسبوعيًا عن بيع أذون الخزانة بـ4 آجال هي "3 أشهر و6 أشهر و9 أشهر وسنة"، بواقع طرح أجلين من الأذون في كل يوم خميس، واثنين آخرين في كل يوم أحد.

وتفوض وزارة المالية البنك المركزي على مدار العام المالي في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2022-2023.

وتعتبر أذون الخزانة أداة دين حكومية يصدرها البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية لسد عجز الموازنة، وتتراوح مدتها بين ثلاثة أشهر وسنة، لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل.

وتتميز أذون الخزانة مقارنة مع سندات الخزانة، بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر؛ لأن الإذن عادة يُباع بخصم، أي بسعر أقل من قيمته الاسمية.

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