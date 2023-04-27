مصرع حارس أمن وإصابة 3 آخرين فى مشاجرة على خلافات المصاهرة بسوهاج

لقىي حارس أمن مصرعه بمشاجرة على خلافات المصاهرة بسوهاج وأصيب 3 آخرين.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بوجود مشاجرة ومصابين بناحية شارع المحطة دائرة قسم أول سوهاج.

وبالانتقال والفحص تبين أن طرفي المشاجرة كل من: طرف أول «محمد. خ. ح. م» 41 عاما، حارس أمن خاص، مصاب بجرح طعني بالفخذ الأيسر وجرح قطعي بفروة الرأس، وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي لإسعافه وتوفي أثناء تلقيه الإسعافات اللازمة، وشقيقه «أحمد. خ. ح. م»، 39 عاما، عامل بمقهى، مصاباً بجرح قطعي بالساعد الأيمن، ونقل لمستشفى سوهاج الجامعي لإسعافه.



وبين طرف ثان: «جمال. ع. أ.ع»، 58 عاما، سائق مصاب بجرح قطعي بالذراع الأيمن، وتم نقله لمستشفى سوهاج التعليمي لإسعافه وهو عم زوجة الأول من الطرف الأول ونجله المدعو «محمد. ج. ع. أ»، 26 عاما سائق، والطرفان يقيمان بذات الناحية بقسم أول سوهاج وتم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الأول من الطرف الثاني سلاح أبيض «سكين» وتبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كلاً منهما على الآخر بالضرب وإحداث الإصابات المشار إليها، واتهم الثاني من الطرف الأول، الشخص الأول من الطرف الثاني بالتعدي عليهما بسلاح أبيض كان بحوزتهما نتج عنه وفاة شقيقه، وحدوث إصابته بسبب خلافات المصاهرة.