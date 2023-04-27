الخميس 27 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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نيرمين سعيد: مصر لم تترك مجالا للصدفة لإجلاء مواطنيها من السودان

إجلاء المصريين من
إجلاء المصريين من السودان

قالت نيرمين سعيد، الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الدولة المصرية لم تترك مجالًا للصدفة أو الخطأ لعملية إجلاء مواطنيها من السودان، مؤكدة أن العمل يدور على مدار الساعة مع البعثة الدبلوماسية بالسودان.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لـ"تغطية خاصة"، لقناة "إكسترا نيوز"، أن البعثة الدبلوماسية كانت تعمل في الخرطوم رغم الأحداث الخطرة فيها، حتى إعادة تمركزها مساء اليوم ببورسودان، مؤكدة أن الدولة المصرية تعمل وفقًا لخطة محكمة لإعادة المصريين من السودان.

الأزمة السودانية لها خصوصية بالنسبة لمصر

 وأشارت إلى أن الأزمة التي تعيشها السودان لها خصوصية بالنسبة لمصر؛ نظرًا للعلاقات التاريخية التي تربطنا بها وضخامة الجالية المصرية فأي عملية إجلاء تكون شديدة الدقة والخطورة، خاصة مع استمرار عملية الاقتتال وتمركز عدد كبير من المصريين بالمنطقة التي تشهد القتال وتدخلت السلطات المصرية للحفاظ على حياتهم.

نيرمين سعيد الصدفة أو الخطأ عملية إجلاء مواطنيها السودان الخرطوم البعثة الدبلوماسية

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