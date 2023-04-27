برشلونة يرفض هدية ريال مدريد ويخسر من رايو فايكانو فى الدورى الإسبانى

خسر فريق برشلونة أمام مضيفه رايو فايكانو بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما في الحادية والثلاثين لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم لا ليجا، موسم 2022-2023.

ألفارو جارسيا كان البادئ بالتسجيل لـ رايو فايكانو في الدقيقة 19، بعد تلقيه الكرة من كاميو، ليطلق تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في شباك شتيجن.

واستطاع فران جارسيا تسجيل ثاني أهداف رايو فايكانو في الدقيقة 53، من هجمة مرتدة بعد قطع الكرة من فرينكي دي يونج، لينفرد بمرمى شتيجن، ويُسكن الكرة شباكه بسهولة.

وقلص البولندي روبرت ليفاندوفسكي الفارق لـ برشلونة بهدف في الدقيقة 83، بتسديدة رائعة على الطائر من داخل منطقة الجزاء، من متابعة لتسديدة زميله الإيفواري فرانك كيسي، لكنه لم يكن كافيًا لتجنيب فريقه مرارة الهزيمة الثالثة في الدوري الإسباني هذا الموسم.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد رايو فايكانو لـ 43 نقطة في المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإسباني، فيما تجمد رصيد ريال مدريد عند 76 نقطة في صدارة جدول ترتيب المسابقة.

وفشل برشلونة في توسيع الفارق بينه وبين ريال مدريد إلى 14 نقطة، حيث انهزم منافسه أمام جيرونا بأربعة أهداف مقابل هدفين.