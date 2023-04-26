الخميس 27 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة المتهمين بقتل خفير وسرقة مخزن شركة بالهرم للجنايات

المتهمين
المتهمين

أحالت نيابة الجيزة 5 أشخاص للمحاكمة أمام الجنايات بتهمه قتل خفير خاص بمخزن شركة بمنطقة المنصورية فى الهرم وسرقة كمية من كابلات النحاس.

وكشف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، غموض مقتل خفير خاص بمخزن شركة بمنطقة المنصورية فى الهرم، وسرقة كمية من كابلات النحاس، حيث تبين أن 5 أشخاص وضعوا مخدرا للخفراء المعينين لحراسة المخزن، واعتدوا على أحدهم، ما أسفر عن مقتله، واستولوا على الكابلات، وتمكن رجال المباحث من ضبطهم.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بتعرض مخزن تابع لإحدى الشركات للسرقة، والعثور على جثة خفير معين لحراسته، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن 5 اشخاص، وضعوا مخدرا للخفراء المسئولين عن تأمين المخزن، واعتدوا على أحدهم مما أسفر عن مقتله، واستولوا على كمية من الكابلات النحاسية من داخل المخزن.

بإعداد كمين للمتهمين تم القبض عليهم، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

إحالة المتهمين قتل خفير سرقة مخزن الهرم

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إحالة المتهمين بقتل خفير وسرقة مخزن شركة بالهرم للجنايات

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