الخميس 27 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مصرية عائدة من السودان: «ربنا يخلّى السيسى وعايزة أبوس تراب بلدى» (فيديو)

العائدات من السودان
العائدات من السودان

قالت هدير عمر، إحدى السيدات المصريات العائدات من السودان إنها كانت في زيارة لزوجها والذي يعمل في السودان، وكانت في سكن بجانب مبنى الإذاعة، لافتة إلى أنها عاشت أيامًا صعبة الفترة الأخيرة بسبب تردي الأوضاع في البلاد".

أضافت، خلال لقائها على قناة "dmc" أنها شعرت بالأمان عندما رأت أفراد الجيش المصري وهم ينقلون الجالية المصرية في السودان: "أنا عاوزة أبوس أرض بلدي، ومش هسافر تاني".

وتابعت "ابني مريض كلى، وزوجي مكنش عارف يجيب أكل ولا شرب، وحياتنا كانت صعبة، ورغم الظروف الصعبة زوجي كان ينزل للشارع ليشتري لنا أي أكل عشان نقدر نعيش".

ووجهت هدير عمرو رسالة إلى الرئيس السيسي، قالت فيه: "ربنا يخليك لينا يا ريس ومصر أمان".

السودان الجيش المصرى عبد الفتاح السيسي

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