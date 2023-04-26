الأربعاء 26 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أوجستى: قدمنا مباراة كبيرة أمام فيروفيارو.. وأشكر الجماهير على المؤازرة

أوجستي
أوجستي

قال أوجستي بوش، المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي إن الفريق خاض مباراة صعبة أمام  فيروفيارو الموزمبيقي في مستهل مشوار الفريق بالبطولة الإفريقية للأندية «bal»، مؤكدًا أنه منافس مميز، ولكن خبرات «رجال سلة الأهلي» حسمت المباراة.

أضاف أوجستي: استطعنا السيطرة على مجريات اللعب وتسجيل عدد كبير من النقاط، حتى حصلنا على المطلوب بتحقيق الفوز في أولى المباريات في بطولة BAL، وهذا أمر جيد.

واستكمل: سوف نغلق صفحة مباراة اليوم سريعًا، وهناك برنامج استشفائي للاعبين المشاركين في المباراة، من أجل تجهيز الجميع والإعداد للمباراة القادمة في البطولة.

واختتم أوجستي تصريحاته: أشكر الجماهير التي تواجدت لمؤازرة الفريق في مباراة اليوم، ونأمل في الحضور المستمر في المباريات القادمة في البطولة.

«رجال سلة الأهلي» يفوز على فيروفيارو الموزمبيقي في بطولة الـ«bal»

الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي حقق الفوز الأول فى البطولة الإفريقية للأندية الـ«bal» على حساب فريق فيروفيارو الموزمبيقي، بنتيجة 92-74، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على صالة الدكتور حسن مصطفى.

وشهدت المباراة أداءً مميزًا للاعبين خاصة في الرميات الثلاثية والدفاع تحت السلة، ونجح أوجستي بوش المدير الفني في تدوير مشاركة اللاعبين بشكل إيجابي ساهم في تفوق الفريق والفوز بالمباراة.

وقدم «رجال سلة الأهلي» عرضًا قويًّا في جميع فترات المباراة، حيث انتهت الفترة الأولى بنتيجة 32-15، بينما انتهت الفترة الثانية بنتيجة 53-34، وواصل النادي الأهلي تقدمه في الفترة الثالثة بنتيجة 76-58، وفي الفترة الرابعة والأخيرة بنتيجة 92-74.

وتضم قائمة «رجال سلة الأهلي» في البطولة كلًا من: درامان كمارا، مايكل تومسون، إيهاب أمين، مؤمن طارق خيري، كوري ويبيستير، عمرو زهران، عمرو الجندي، محمد أبوالنصر، سيف سمير، مروان سرحان، نوني أوموت، عمر طارق، أحمد إسماعيل.

فيروفيارو الاهلى رجال سلة الأهلي أوجستي بوش بطولة افريقيا

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