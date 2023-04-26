الأربعاء 26 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الخارجية السعودية: أجلينا 203 أشخاص من السودان منهم 5 سعوديين

جريدة الدستور

أعلن وزير الخارجية السعودية الأربعاء، أنه تم إجلاء 203 أشخاص من السودان منهم 5 سعوديين وفق قناة العربية.

وقال وزير الخارجية السعودي إن إجمالي عدد مَن تم إجلائهم من السودان وصل لـ2351 شخصا من 67 دولة، مضيفًا: "أجلينا 198 شخصًا من السودان من جنسيات مختلفة عبر ميناء جدة، بعدما وصل 200 شخص من رعايا دول مختلفة إلى قاعدة الملك فيصل البحرية في جدة".

واستقبلت قاعدة الملك فيصل البحرية في السعودية في وقت سابق من اليوم، السفينة "ينبع" وعلى متنها القادمين من السودان.

جاء ذلك في ظل الجهود المستمرة تقوم بها السعودية في نقل رعاياها ورعايا الدول الصديقة والشقيقة من السودان إلى جدة، حيث استقبلت قاعدة الملك عبدالله الجوية طائرة عسكرية تابعة لوزارة الدفاع في كوريا الجنوبية وعلى متنها طاقم إجلاء للسفارة الكورية الجنوبية بالسودان.

وشكر السفير الكوري الجنوبي لدى السعودية، بارك جون يونج، مسؤولي المملكة السعودية: "عملية النقل تمت بشكل احترافي ورائع، نشكر عليها الحكومة السعودية على الخدمات التي قدموها".

وقال جمال الوصيف إن سفينة جلالة ملك "ينبع"، التي خرجت من بورتسودان إلى قاعدة الملك فيصل البحرية في ميناء جدة، تحمل العديد من الرعايا السعوديين والرعايا الأجانب الذين تم إجلاؤهم من السودان إلى السعودية، وفق قناة العربية.

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