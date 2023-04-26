المجمع المقدس يوصي بأهمية تعزيز المشاركة المجتمعية للأقباط

رفعت لجنة العلاقات العامة التابعة للمجمع المقدس، برئاسة الأنبا بيمن مطران قوص ونقاده توصياتها، بعد ختام مؤتمرها السنوى ، تحت عنوان " التحديات المعاصرة بالمجتمع المصرى " ، وأوصت اللجنة بأهمية تعزيز المشاركة المجتمعية للأقباط والانخراط بمؤسسات المجتمع المدنى وأهمية قيام اعضاء اللجنة بالايبارشيات بنقل فعاليات المؤتمر لأبناء كنائسهم والتعريف بالبرامج والمشروعات التى تتبنها الدولة ومنها “تكافل وكرامة”، ومبادرة حياة كريمة وطرق التواصل معهم والفئات المستحقة وتعزيز قنوات التواصل مع المسئولين وتقديم الرؤي المختلفة حول قضايا مجتمعهم والمشاركة فى طرق التخطيط لتحقيق اهداف التنمية المستدامة.

وقدّم الأنبا بيمن كلمة حول دور لجنة العلاقات العام بالمجمع المقدس تحت رعاية البابا تواضروس وشرح أهم اهداف وإستراتيجية اللجنة وما قامت به من خلال لجانها الفرعية سوى المشاركة الوطنية او لجنة ادارة الازمات او اللجنة المجتمعية ، وما قامت به فى قضايا اعادة اعمار الكنائس وأزمة اقباط العريش وملف الشهداء وغيرها من الملفات المختلفةن وتشجيع الشباب على المشاركة فى المجتمع المدنى والبرامج الرئاسية والاحزاب والنوادى.

واستند أن أي عضو اللجنة يعتمد على مناهج الخدمة فى 3 أمور "الإبداع والامتاع والإشباع " وهو ان يبدع فى علاقته وعمله حتى يمتع ويفيد الاخرين ليصل لدرجة الاشباع وتحقيق الاهداف فى خدمته.

وعرض كامل ميشيل، منسق اللجنة آليات عمل اللجنة وكيفية الربط بين كل الإيبارشيات وبحث الية التواصل وأهمية تعزيز مشاركة الاقباط فى كافة المجالات والتواصل مع الاجهزة المختلفة.

خلال المؤتمر تم تقديم عدة لقاءات بحضور متخصصين حيث تم عرض رؤية عن تكافل وكرامة وقدمها ايمن يعقوب المستشار بالمكتب الفنى لتأمينات كرامة وتكافل ، وايضا عرض محاضرة عن حياة كريمة ومؤسسات المجتمع المدنى والتحالف الوطنى وكيفية التنسيق معهم وقدمتها يوستينا ثروت عضو مؤسسة حياة كريمة ، ثم عرضت الدكتورة نبيل مكرم وزيرة الهجرة السابقة ومديرة مؤسسة "فاهم" رؤية حول كيفية تجاوز الازمات وتأهيل ودعم الفئات التى تعانى نفسيا وأنها نجحت فى توقيع بروتوكول تعاون مع وزير التربية التعليم بموجبه ولأول مرة تدريس مادة الصحة النفسية بالمدارس، كما تحدثت عن تجربتها كوزيرة وما تبذله الدولة رغم التحديات من اجل تحقيق اهداف التنمية بما يحقق اهداف الجمهورية الجديدة.

كما قدم القمص داود لمعى محاضرة روحية والعمل الخدمى وكيفية المساهمة فى بناء شخصية تنموية هدفها العمل والإنتاج وفرق بين مفاهيم الاحسان ومفاهيم التنمية ، وتطرق نيافة الانبا ارميا الى عدد من القضايا المجتمعية واهمية مواجهة الشائعات ، وأهمية التفاعل داخل مؤسسات المجتمع المختلفة وتم فتح حوار مع المشاركين فى عدد من القضايا المختلفة ومع الاحبار الاسقافة وبحضور عدد من النواب منهم النائب ايهاب منصور والنائب سامى سوس والنائب السابق ثروت بخيت .

واختتم المؤتمر بتقديم عدد من التوصيات الذى أسفر عنها المؤتمر والذى يتم اعدادها لرفعها للبابا تواضروس وأعضاء المجمع المقدس.

كما نظمت لجنة العلاقات العامة التابعة للمجمع المقدس بالكنيسة الأرثوذكسية زيارة لأعضائها للعاصمة الادارية الجديدة ، لتعريف اعضائها بالمشروعات الجديدة وحجم التطوير خلال السنوات الماضية.

وشارك فى المؤتمر الذى أقيم بيبت سان مارك بالخطاطبة فى ضيافة القمص داود لمعى كاهن كنيسة مصر الجديدة، ممثلين عن جميع الإيبارشيات التابعة للكنيسة بجميع المحافظات حيث مثلت كل ايبارشية بخمسة أعضاء منهم كاهنين وثلاثة خدام بينهم سيدة.

كما شارك لفيف من أساقفة الكنيسة من أعضاء اللجنة ومنهم الأنبا أرميا الاسقف العام والأنبا أكلميندس اسقف عام قطاع ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر، والمنسق المساعد للجنة، والأنبا بسينتى أسقف أبنوب والفتح وقام بالاشراف على تنسيق المؤتمر المهندس كامل ميشيل منسق لجنة العلاقات العامة وعضو مجلس الشيوخ.