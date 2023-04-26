الأربعاء 26 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السجن المشدد 5 سنوات لـ تاجر مخدرات فى مدينة نصر

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة شخص، بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، على خلفية اتهامه بالاتجار في المخدرات بمدينة نصر فى القضية رقم 3369 لسنة 2021 جنايات ثالث مدينة نصر.

وكشف أمر الإحالة أن المتهم "ع.م" وآخر، سبق الحكم عليه - أحرزا جوهر مخدر الإندازول بغرض الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وجاء فى أقوال مباحث قسم شرطة ثالث مدينة نصر، أنه وحال مروره بدائرة القسم، أبصر المتهم برفقته آخر سبق الحكم عليه محرزان جوهر مخدر الإندازول، وبضبطهما وتفتيشهما عثر بحوزتهما على 44 كيس بلاستيكي بهما جوهر مخدر الإندازول بغير الأحوال المصرح بها قانونًا.

كما ثبت بتقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي، أن الأكياس المضبوطة تحتوي على مادة خضراء اللون مفروكة ثبت أنها لجوهر الإندازول المخدر والمدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات، ووزنوا قائمًا 44 جراما.

محكمة جنايات شخص المشدد 5 سنوات مدينة نصر جوهر مخدر الإندازول

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