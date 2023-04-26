الأربعاء 26 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

يصرف بزيادة هذا الشهر.. خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

طوال اليوم، تزداد عمليات البحث عن مشروع تكافل وكرامة، الذي ينتظره كثير من المستفيدين خلال الأيام المقبلة، حيث يتم صرف قيمة برنامج الدعم النقدي للمستفيدين يوم 15 من كل شهر، وفي يوم الإثنين 15 مايو المقبل، سيصرف معاش تكافل وكرامة بزيادة قدرها 25%، لإجمالي 5.2 مليون أسرة، لذا تظل عمليات البحث عن تكافل وكرامة جارية حتى يوم صرفه في 15 من الشهر المقبل، نظرا لاهتمام عدد كبير من المستفيدين به.

ومع اقتراب موعد الصرف الخاص بمعاش تكافل وكرامة، يسعى المستفيدون من هذا المعاش لمعرفة خطوات الاستعلام عن المعاش، إذ تتيح وزارة التضامن الاجتماعي، إمكانية الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة، باستخدام الرقم القومي الخاص بالمستفيد، وذلك عبر الموقع الرسمي الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي. 

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة، وفقا للموقع الرسمي الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي. 

  • في البدء، عليك زيارة الموقع الرسمي الالكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي، وبهذه الخطوة تبدأ خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة.
  • بعد ذلك ينبغي اختيار "بوابة الاستعلام والشكاوى" لبرنامج تكافل وكرامة.
  • احرص بعد ذلك على تسجيل الرقم القومي للمستفيد من برنامج تكافل وكرامة.
  • بعد ذلك اضغط على  كلمة "استعلام"
  • آخر خطوة، تتمثل في ظهور مجموعة من البيانات الخاصة بصاحب كارت تكافل وكرامة.

يذكر أن معاش تكافل وكرامة يأتي ضمن إجراءات الحماية الاجتماعية التي اتخذتها الدولة لمساعدة الطبقات الفقيرة والتي لم تستطع توفير قوت يومها، ضمن إجراءات الحكومة لمساعدة هذه الطبقة.

كيفية الاستعلام عن فيزا تكافل وكرامة بالرقم القومي وقيمة زيادة المعاش الجديدة

وحظي معاش تكافل وكرامة بإشادة جميع المستفيدين منه ومنظمات المجتمع المدني، خاصة أنه يسعى إلى مساعدة الأسر الأكثر احتياجا في ظل معاناة العالم أجمع من أزمة اقتصادية شديدة أثرت بالتالي على هذه الفئات وجعلتها تعاني، لذا جاء قرار الدولة المصرية لمساندة هذه الأسر بمعاش تكافل وكرامة.

تكافل تكافل وكرامة معاش تكافل وكرامة وزارة التضامن الاجتماعي التضامن

الأكثر قراءة

مصادر: وزير البترول يعتمد العلاوة الجديدة خلال ساعات

بايدن قد يستمر!

زلزال شعر به المصريون منذ قليل.. معهد الفلك يكشف تفاصيله

ترند الأرقام يتصدر السوشيال ميديا.. وفتيات الـ"أندر إيدج": "بنتعامل بيه من فترة"

مكان وموعد معرض الزهور 2023 بعد نقله من حديقة الأورمان

بعد زيادته 25%.. إجراءات الاستعلام عن تكافل وكرامة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

بايدن قد يستمر!

د هند جاد

دكر عويل

المفكر العربى. على محمد الشرفاء

من اجل مصر.. حافظوا علي " السيسي " يا مصريين

خالد عكاشة

«فاجنر» الروسية.. وموقعها مما يجرى فى السودان

محاسن السنوسي

مصر البيت الكبير

محمد العسيري

عن أبى عبيدة الطيب.. وكل طيب

وائل لطفي

مصر الكبيرة

جلال حمام

السودان على حافة الهاوية

صور

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

احتفال الأطفال في أول يوم العيد بالقناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الأمن القومى الإسرائيلى يقتحم الحرم الإبراهيمى فى الخليل

عشرات الآلاف من الإسرائيليين يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو بسبب إضعاف جهاز القضاء

سوريا تنتقد صمت مجلس الأمن أمام جرائم الاحتلال الإسرائيلى على المسجد الأقصى