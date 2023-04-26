يصرف بزيادة هذا الشهر.. خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

طوال اليوم، تزداد عمليات البحث عن مشروع تكافل وكرامة، الذي ينتظره كثير من المستفيدين خلال الأيام المقبلة، حيث يتم صرف قيمة برنامج الدعم النقدي للمستفيدين يوم 15 من كل شهر، وفي يوم الإثنين 15 مايو المقبل، سيصرف معاش تكافل وكرامة بزيادة قدرها 25%، لإجمالي 5.2 مليون أسرة، لذا تظل عمليات البحث عن تكافل وكرامة جارية حتى يوم صرفه في 15 من الشهر المقبل، نظرا لاهتمام عدد كبير من المستفيدين به.

ومع اقتراب موعد الصرف الخاص بمعاش تكافل وكرامة، يسعى المستفيدون من هذا المعاش لمعرفة خطوات الاستعلام عن المعاش، إذ تتيح وزارة التضامن الاجتماعي، إمكانية الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة، باستخدام الرقم القومي الخاص بالمستفيد، وذلك عبر الموقع الرسمي الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة، وفقا للموقع الرسمي الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي.

في البدء، عليك زيارة الموقع الرسمي الالكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي، وبهذه الخطوة تبدأ خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة.

بعد ذلك ينبغي اختيار "بوابة الاستعلام والشكاوى" لبرنامج تكافل وكرامة.

احرص بعد ذلك على تسجيل الرقم القومي للمستفيد من برنامج تكافل وكرامة.

بعد ذلك اضغط على كلمة "استعلام"

آخر خطوة، تتمثل في ظهور مجموعة من البيانات الخاصة بصاحب كارت تكافل وكرامة.

يذكر أن معاش تكافل وكرامة يأتي ضمن إجراءات الحماية الاجتماعية التي اتخذتها الدولة لمساعدة الطبقات الفقيرة والتي لم تستطع توفير قوت يومها، ضمن إجراءات الحكومة لمساعدة هذه الطبقة.

وحظي معاش تكافل وكرامة بإشادة جميع المستفيدين منه ومنظمات المجتمع المدني، خاصة أنه يسعى إلى مساعدة الأسر الأكثر احتياجا في ظل معاناة العالم أجمع من أزمة اقتصادية شديدة أثرت بالتالي على هذه الفئات وجعلتها تعاني، لذا جاء قرار الدولة المصرية لمساندة هذه الأسر بمعاش تكافل وكرامة.