المستندات المطلوبة للتقديم في شقق سكن لكل المصريين 4.. هذا موعد الحجز

أمل كبير للراغبين في الحصول على وحدة سكنية من الدولة مدعمة بما يتناسب مع احتياجاتهم، حيث يبدأ موعد حجز شقق سكن لكل المصريين 4 إلكترونيًا، عبر موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في نهاية أبريل الجاري، كما يستمر حتى أول أيام شهر مايو المقبل، وذلك في إطار سعي الدولة المصرية لتوفير سكن راقي للمواطنين، مستهدفًا شرائح مختلفة لترسيخ مبدأ العدالة الاجتماعية.

موعد حجز شقق سكن لكل المصريين 4

قالت وزارة الإسكان الاجتماعي، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إنن موعد حجز شقق سكن لكل المصريين 4، من المقرر أن يبدأ من يوم الأحد الموافق 30 من شهر أبريل الجاري حتى يوم الخميس 4 من شهر مايو المقبل، وذلك تسهيلا على المواطنين الذين يحاولون البحث عن معلومة تخص شقق سكن لكل المصريين.

مستندات حجز شقق سكن لكل المصريين 4

المستندات المطلوبة لحجز شقق سكن لكل المصريين:

- يجب أن يقدم العاملون في الحكومة شهادة معتمدة من جهة العمل تستوفي صافي الدخل السنوي والشهري، وألا تقل مدة الخدمة عن 6 أشهر.

- يجب أن يقدم العاملون في القطاع الخاص شهادة من جهة العملة تحتوي على صافي الدخل الشهري والسنوي، وتوضيح رقم السجل الضريبي والتجاري، وألا تقل مدة الخدمة عن 6 أشهر.

- وبخصوص أصحاب المهن الحرة يجب تقديم شهادة من محاسب قانوني تستوفي قيمة صافي الدخل، وصورة من السجل الضريبي، وأن تكون مدة مزاولة العمل لا تقل عن سنة.

- أما بالنسبة للأرامل والمطلقات فيجب تقديم صورة من بيانات المعاش، وصورة من مستند النفقة، وصورة من شهادة رسمية تثبت حالتها "أرملة أم مطلقة"، بالإضافة إلى إيصال مرافق سكنية.