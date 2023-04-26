التقاه الرئيس السيسى اليوم.. من هو الدكتور رشاد العليمى؟

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، الدكتور رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية.

وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء الأخوي بين الرئيس ورئيس مجلس القيادة اليمني شهد قيام الدكتور "رشاد العليمي" بإطلاع الرئيس على مستجدات المشهد اليمني والجهود الجارية من أجل التوصل لحل سياسي للأزمة اليمنية، مؤكدًا تقدير بلاده للموقف المصري الثابت الداعم للشعب اليمني، والمساند لجهود التوصل لتسوية سياسية تعيد الأمن والاستقرار إلى البلاد وتخفف من حدة الأزمات الإنسانية التي تشهدها.

ويرصد الدستور أبرز المعلومات عن الدكتور رشاد العليمي.

ولد اللواء الدكتور رشاد محمد العليمي، عام 1954 بعزلة العلوم مديرية المواسط التابعة لمحافظة تعز.

تلقى اللواء العليمي تعليمه في قريته على يد والده القاضي محمد بن علي العليمي.

تخرج العليمي من مدرسة جمال عبدالناصر في صنعاء عام 1969م.

أصيب العليمي في حادث انفجار مسجد النهدين بدار الرئاسة أثناء صلاة الجمعة، والذي استهدف الرئيس اليمني الراحل على عبدالله صالح وقيادات في الدولة في 3 يونيو 2011.

نُقل العليمي بعد الحادث إلى السعودية للعلاج، وعاد إلى صنعاء في 13 يونيو 2012، وذلك قبل أن يغادر صنعاء مرة أخرى عقب اشتباكات مع ميليشيا الحوثي.

تولى العليمي مناصب عديدة، حيث عمل في كلية الشرطة بصنعاء من العام 1975 إلى العام 1978، قبل أن ينتقل إلى إدارة البحث الجنائي حتى العام 1981.

عمل العليمي أستاذًا في جامعة صنعاء عام 1989.

عمل العليمي مديرًا للشئون القانونية بوزارة الداخلية في العام 1989.

عمل العليمي رئيسًا لمصلحة الهجرة والجوازات في العام 1994.

عمل العليمي مديرًا لأمن محافظة تعز في العام 1996.

عمل العليمي وزيرًا للداخلية 2001.

ثم عمل العليمي نائبًا لرئيس الوزراء وزيرًا للداخلية في 2006.

كما تولى العليمي منصب مستشار رئيس الجمهورية 2014.

حصل اللواء الدكتور رشاد محمد العليمي على مؤهلات علمية وهي:

بكالوريوس في العلوم العسكرية من كلية الشرطة - الكويت 1975، وكان ترتيبه الثالث على الدفعة.

ليسانس آداب من كلية الآداب جامعة صنعاء عام 1977.

ماجستير في علم الاجتماع من جامعة عين شمس بدرجة امتياز - مصر 1984م.

دكتوراه في علم الاجتماع من جامعة عين شمس مع مرتبة الشرف الأولى - مصر 1988.