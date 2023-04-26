الأربعاء 26 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

البيت الأبيض يؤكد أن أمريكيًا ثانيًا لقى حتفه فى السودان

البيت الأبيض
البيت الأبيض

قال البيت الأبيض، الأربعاء، إن أمريكيًا ثانيًا لقي حتفه في السودان وإن الولايات المتحدة تقدم المساعدة لعدد صغير من الأمريكيين الراغبين في مغادرة البلاد في ظل الاشتباكات المستمرة على الرغم من تراجع العنف بشكل كبير على ما يبدو.

وقال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض للصحفيين إن إدارة الرئيس جو بايدن تواصل العمل مع طرفي الصراع لتثبيت وقف إطلاق النار من أجل السماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية.

وأردف قائلًا "نناشد كلًا من الفصيلين العسكريين" الالتزام بوقف إطلاق النار "وتمديده" مضيفًا أن "مستويات (العنف)... يبدو
بشكل عام أنها انخفضت كثيرًا".

أضاف "المستويات تراجعت لكننا نريد أن نرى المستويات عند الصفر".

تأتي تصريحات البيت الأبيض في وقت احتدم فيه القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية على مشارف العاصمة الخرطوم رغم هدنة تهدف إلى إنهاء الصراع المستمر منذ 11 يومًا.

وقال كيربي إن بايدن "طلب (توفير) كل خيار يمكن تصوره لمساعدة أكبر عدد ممكن من الأمريكيين"، وأوضح أن الولايات المتحدة تعمل "بنشاط على تسهيل مغادرة عدد صغير نسبيًا من الأمريكيين" الراغبين في الرحيل.

أضاف أن بعض المواطنين الأمريكيين وصلوا إلى بورتسودان لإجلائهم من هناك وأنهم يتلقون الدعم. وذكر أن الولايات المتحدة تواصل دعم جهود محدودة أخرى للإجلاء.

وقال كيربي للصحفيين إن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية نشرت فرقًا في المنطقة وهي مستعدة لمد يد العون في تقديم المساعدات الإنسانية لكن لا بد من استمرار أي وقف لإطلاق النار وتمديده.

البيت الأبيض السودان الولايات المتحدة جون كيربى الجيش السوداني الخرطوم

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