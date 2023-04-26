البيت الأبيض: نعمل مع طرفى الصراع فى السودان لتمديد وقف إطلاق النار

أعلن البيت الأبيض، الأربعاء، أنه جار العمل مع طرفي الصراع في السودان لتمديد وقف إطلاق النار: «نشاطنا الدبلوماسي في السودان مستمر رغم إغلاق السفارة والسفير يعمل عن بُعد».

وحذرت منظمة الصحة العالمية من مخاطر بيولوجية عالية في السودان بعد الاستيلاء على المختبر.

وقالت الصحة العالمية أمس، إن هناك "مخاطر بيولوجية كبيرة" في العاصمة السودانية الخرطوم بعد أن استولى أحد الأطراف المتحاربة على معمل يحتوي على مسببات الحصبة والكوليرا ومواد خطرة أخرى.

وفي حديثه إلى الصحفيين في جنيف عبر رابط فيديو من السودان، قال ممثل منظمة الصحة العالمية في البلاد، نعمة سعيد عابد، إن الفنيين لم يتمكنوا من الوصول إلى المختبر الوطني للصحة العامة لتأمين المواد.

وقال "هذا هو الشاغل الرئيسي: لا يمكن الوصول إلى فنيي المختبر للذهاب إلى المختبر واحتواء المواد البيولوجية المتاحة بأمان"، رافضًا تحديد الجانب الذي استولى على المنشأة.

واندلعت الاشتباكات بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع شبه العسكرية في 15 أبريل، وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 459 شخصًا وإصابة 4072، وفقًا لأحدث الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية قال عابد إن هذا كان أقل من العدد، مضيفًا أنه رأى جثتين في الشارع بنفسه في الأيام الأخيرة.

أصابت الاشتباكات المستشفيات وغيرها من الخدمات الأساسية بالشلل، وتركت الكثيرين عالقين في منازلهم مع تضاؤل إمدادات الغذاء والمياه وأبلغت منظمة الصحة العالمية عن 14 هجومًا على منشآت صحية منذ بدء الاشتباكات وتنقل موظفيها إلى أماكن آمنة.

وقال عابد إنه نُقل من الخرطوم إلى بورتسودان يوم الإثنين ضمن قافلة كبيرة سارت لمدة 30 ساعة عبر الصحراء.

وقتل ما لا يقل عن من عمال الإغاثة منذ اندلاع القتال وعلقت وكالتا الأمم المتحدة اللتان فقدتا موظفين، وهما المنظمة الدولية للهجرة وبرنامج الغذاء العالمي أنشطتهما.