ميكالى يختار 26 لاعبا فى قائمة المنتخب الأوليمبى لمعسكر أبريل

أعلن الجهاز الفنى للمنتخب الأولميبى بقيادة البرازيلى روجيرو ميكالى، قائمة الفراعنة لخوض معسكر مغلق خلال شهر أبريل الجارى.

ويدخل المنتخب الأوليمبى معسكر مغلق بداية من غد الخميس ويستمر حتى نهاية شهر أبريل الجارى، ضمن استعدادات الفراعنة لخوض فعاليات بطولة افريقيا تحت 23 عام التى تستضيفها المغرب ، والمؤهلة بدورها لأوليمبياد باريس 2024.

وضمت القائمة التى اختارها ميكالى 26 لاعبا تم اختيارهم للمشاركة فى المعسكر المغلق الذى تم التجهيز لها خلال الفترة الحالية بعيدا عن الأجندة الدولية فى محاولة من جانب روجيرو ميكالى لوضع اللمسات النهائية على القائمة التى سيخوض بها بطولة إفريقيا، خاصة وأن الوقت ضيق للغاية قبل البطولة التى ستقام خلال الفترة من 24 يونيو وحتى 8 يوليو المقبلين .

قائمة المنتخب الأوليمبى لمعسكر أبريل

وجاءت قائمة المنتخب الأوليمبي على النحو التالي:

على محمد الجابرى

ومحمد جميل

ومحمد أحمد السيد

حسام عبد المجيد

محمد طارق مراد

محمد جابر

حاتم محمود سكر

أحمد عبد الرحيم

محمد مغربى

مصطفى سعد ميسى

عماد ميهوب

محمد حمدى

أحمدي عيد

احمد عاطف

عمر فايد

أحم فوزى

محمد سمير

عربى بدر

محمد شحاته

أحمد بهاء

عبد الغنى محمد

محمود جهاد

عبد الرحمن عاطف

أحمد سيد عبد النبى

على محمود

أسامة فيصل

وأخطر الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" فى خطاب رسمي الاتحاد المصري بأن يوم 5 مايو المقبل هو موعد قرعة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 وتقام البطولة الإفريقية فى المغرب يونيو المقبل.

ويعقد محمد بركات عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف العام على المنتخب اجتماعات مستمرة مع الجهاز الفني للمنتخب بقيادة البرازيلي ميكالى المدير الفني للترتيب للبطولة القادمة والإعداد الجيد لها والذى سيتم الاستقرار عليه بشكل كبير عقب معرفة مجموعة المنتخب فى البطولة التى يتأهل منها أول 3 منتخبات مباشرة إلى الأولمبياد بينما يلعب الرابع مع نظيره من آسيا.