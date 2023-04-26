باحث سياسي لـ"القاهرة الإخبارية": الأوضاع تتحسن في السودان.. والحوار السياسي قريب

علق حافظ كبير، باحث سياسي، عن الأوضاع في السودان جراء الهدنة المعلنة أمس من الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع بواسطة أمريكية لتهدئة الأوضاع ومرور رعايا الدول في أمن وسلام.

وقال كبير، في مداخلة هاتفية علي قناة القاهرة الإخبارية من الخرطوم، اليوم الأربعاء، الأوضاع في السودان الآن تسير بهدوء أفضل من ذي قبل بالمناطق التي شهدت اشتباكات عنيفة لتصمت المدافع والقنابل التي كانت تُسمع بشكل دروى وكذلك توقف سلاح الطيران عن قصف وسط الخرطوم.

وتابع الباحث السياسي، أن حركة للمواطنيين السودانيين في أطراف الخرطوم مستقرة إلى حد كبير والذي يدل علي أفضلية الوضع عن أمس والأيام الماضية، معتقدا أن الأوضاع في تحسن في الالتزام بالهدنة على الرغم من الاتهامات المتبادلة بين الطرفين بخرق الهدنة، ولكن بشكل عام هناك نقاش سياسي في الداخل والخارج من أجل وقف دائم لإطلاق النار والدخول في عملية سياسية قريبا.