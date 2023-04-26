الاتصالات: 112.2 مليون مشترك بالهاتف المحمول والثابت خلال يناير الماضي

كشف تقرير صادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن مؤشرات قطاع الاتصالات، اليوم الأربعاء، أن عدد مشتركي الهاتف المحمول والثابت في مصر سجل نحو 112.2 مليون مشترك بنهاية يناير الماضي مقارنة بنحو 104.68 مليون مشترك عن نفس الفترة عام 2022.

مؤشرات الهاتف المحمول

وأشار التقرير، حصلت "الدستور" على نسخة منه، إلى أن عدد مشتركي الهاتف المحمول سجل نحو 100.52 مليون مشترك بنهاية يناير 2023 مقارنة بنحو 93.37 مليون مشترك عن نفس الفترة عام 2022، بمعدل نمو سنوي بلغ 7.65 % وشهر 1.15 % بعد أن سجل 99.38 مليون مشترك خلال ديسمبر السابق عليه.

تقرير مؤشرات قطاع الاتصالات

وأشار التقرير إلى أن نسبة انتشار الهاتف المحمول بلغت 95.10% بنهاية يناير 2023، مقارنة بنحو 89.93 % عن نفس الفترة عام 2022 بمعدل نمو سنوي 5.18 % وشهري 0.94%، بعد أن سجل خلال ديسمبر السابق عليه 94.16%.

مؤشرات الهاتف الثابت

ولفت إلى أن عدد مشتركي الهاتف الثابت سجل نحو 11.68 مليون مشترك بنهاية يناير الماضي، مقارنة بنحو 11.31 مليون مشترك عن نفس الفترة عام 2022، بمعدل نمو سنوي 3.19 % وشهري 0.77%، بعد أن سجل خلال ديسمبر 2022 نحو 11.59 مليون مشترك.

ونوه إلى أن عدد السنترالات بلغت نحو 1556 سنترالًا بنهاية يناير الماضي، مقارنة بنحو 1532 سنترالًا عن نفس الفترة عام 2022 بزيادة قدرها 24 سنترالًا، بنسبة نمو سنوية 1.57%، واستحوذ الريف منها على 1072 سنترالًا.

وأوضح أن السعة التليفونية للسنترالات سجلت نحو 21.65 مليون خط أرضي بنهاية يناير الماضي مقارنة بنحو 23.88 مليون خط أرضي عن نفس الفترة عام 2022 بتراجع سنوي بلغ 9.33 % وشهري 0.72 % بعد أن سجل في ديسمبر السابق عليه نحو 21.81 مليون خط أرضي.

في حين استحوذ القطاع المنزلي على نحو 90% من مشتركي التليفون الأرضي، تلاه القطاع التجاري بنحو 8%، وأخير القطاع الحكومي بنحو 2%.

مؤشرات قطاع الاتصالات

الهاتف المحمول