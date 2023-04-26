الأربعاء 26 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع شخص في تصادم سيارة ودراجة بخارية ببني سويف

تصادم سيارة
تصادم سيارة

لقي شخص مصرعه، اليوم الأربعاء، إثر تصادم سيارة بدراجة بخارية بالطريق الفرعي سمسطا بني مؤمنة جنوبي غربي محافظة بني سويف، وجرى نقل جثته بسيارة إسعاف إلى ثلاجة الموتى بمستشفى ببا المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة مع دراجة بخارية بالطريق الفرعي سمسطا ـ بني مؤمنة جنوب غرب المحافظة، نتج عنه مصرع شخص يبلغ من العمر 59 عامًا، وتم التوجيه بسرعة إنتقال سيارة إسعاف إلى موقع الحادث ونقل الجثة إلى المشرحة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على أسباب الحادث وملابساته.

ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف بسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ وجرى نقل الجثة إلى مستشفى ببا المركزي وتم إيداعها داخل ثلاجة الموتى لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية واستصدار تصريح الدفن.

واستقبلت مستشفى ببا المركزي جثة المتوفى ويدعى؛ "أنور.و.د: 59 عامًا، مقيم بمركز اهناسيا المدينة غرب المحافظة، تحرر المحضر اللازم وجار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة تمهيدا لاستصدار تصريح الدفن وتسليم الجثة إلى ذويه.

الإسعاف المصرية بني سويف تصادم سيارة بدراجة بخارية عمليات شرطة النجدة شمال الصعيد مستشفى ببا المركزي

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