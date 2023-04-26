فحص 297 ألف مواطن خلال مبادرة "الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي" بالبحيرة

قال الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة، إنه تم الكشف على 297 ألف مواطن من المستهدفين بمبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، وذلك تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، وفى إطار متابعة فعاليات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تهدف إلى "الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي" من خلال الوحدات الصحية والمراكز الطبية والعيادات الخارجية بالمستشفيات والقوافل الطبية والتي تم تجهيزها لاستقبال المرضى لتقديم الخدمات الطبية والصحية لهم، وصرف العلاج بالمجان.

وأشار الدكتور حمودة الجزار وكيل مديرية الصحة بمحافظة البحيرة، إلى أن المبادرات الرئاسية التى أطلقها الرئيس حققت نجاحاً غير مسبوق في تنفيذ خطة الدولة نحو القضاء على مسببات الأمراض وليس علاجها فقط، وساهمت في تكوين قاعدة بيانات ، تتيح اتخاذ قرارات تعود بالنفع على الصحة العامة للمواطنين.