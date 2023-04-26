الأربعاء 26 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

شيكو لـ"الدستور": سعيد بردود الأفعال على "ابن الحاج أحمد".. وأفتقد هشام ماجد

ابن الحاج أحمد
ابن الحاج أحمد

عبر الفنان شيكو، عن سعادته بردود الفعل حول فيلمه الجديد "ابن الحاج أحمد" الذي يشارك به ضمن أفلام موسم عيد الفطر المبارك 2023.

وقال شيكو، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إنه سعيد بالمشاركة مع طاقم العمل بالكمال ولا يعتبر الفيلم بطولة منفرده له وأنه معه علامات في التمثيل، من ضمنهم الفنان الكبير سيد رجب ورحمة ومصطفى غريب ومحمد لطفي وعدد كبير من النجوم، فالعمل ليس بطولة مطلقة فهو بطولة جماعية.

وتابع: الأدوار متساوية بيننا جميعًا، فلم يكن بيننا شخص بطل مطلق، وتم كتابتها بشكل متعادل ليكون جميعنا أبطال في الفيلم، مضيفًا: فكرة التخوف من عدمه لا تشغلني، فأنا أركز في العمل وأعطيه حقه تمامًا واجتهد إلى أبعد الحدود، والباقي أتركه لله ورأي الجمهور.

وواصل: العمل بدون هشام ماجد مختلف أكيد، مع العلم أن 60% من مشاهد مسلسل (اللعبة) ليست أمام بعضنا فلكل شخص خط منفصل في المسلسل، ونجتمع بشكل قليل في مشاهد منفصله، لكنني مفتقده بالتأكيد في الفيلم.

واستطرد: الفنان سيد رجب شخص عظيم وممثل مرعب، إذا نظر إليّ أتوه حرفيًا من قمة إبداعه في تجسيد الشخصية، فأتذكر خلال تصوير أحد المشاهد نظر إليّ بشكل حاد جعلني أخاف، فنظراته عميقة للغاية وهو شخص محترف، ومتسامح مع نفسه ولا يشعر بحرج إذا عدّل أحد على تمثيله، وشرف لي الوقوف أمامه.

أبطال فيلم ابن الحاج أحمد

فيلم ابن الحاج أحمد يشارك في بطولته الفنان شيكو والفنان سيد رجب ورحمة أحمدوعدد كبير من النجوم والعمل من إنتاج سينرجي فيلمز، ومن إخراج معتز التوني.

فيلم ابن الحاج أحمد بطولة شيكو ابن الحاج أحمد بطولة شيكو فيلم ابن الحاج احمد شيكو ابن الحاج احمد أفلام عيد الفطر المبارك 2023 أبطال فيلم ابن الحاج أحمد

الأكثر قراءة

ترند الأرقام يتصدر السوشيال ميديا.. وفتيات الـ"أندر إيدج": "بنتعامل بيه من فترة"

أسعار الأرز والبقوليات اليوم الأربعاء 26 أبريل 2023

إقبال كبير على سوق الصاغة.. والتجار: "موسم والناس مضطرة تشتري"

مصرع وإصابة ثلاثة أشخاص فى حادث تصادم بطريق كفرشكر بالقليوبية

"إكسترا نيوز": الهلال الأحمر تُقدم خدماتها للعابرين من معبر أرقين

إصابة شخص في تصادم توك توك ودراجة بالبدرشين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

الشيخ راغب مصطفى غلوش

محمد عبدالناصر

قوة مصر

وائل لطفي

حين حررنا سيناء

ماجد حبته

الحالة الاشتراكية الأوروبية

مؤمن المحمدي

أشعار من العالم الآخر

جمال رشدي

مخطط دولة دارفور ضد مصر

أمل زيادة

عبدالغنى النجدى.. أشهر بواب فى السينما المصرية

محمد رفعت

المُحرض الرياضى!

صور

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

احتفال الأطفال في أول يوم العيد بالقناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

عشرات الآلاف من الإسرائيليين يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو بسبب إضعاف جهاز القضاء

سوريا تنتقد صمت مجلس الأمن أمام جرائم الاحتلال الإسرائيلى على المسجد الأقصى

وحدة الجبهات.. ماذا وراء تحرك إسرائيل الدبلوماسى فى أذربيجان وتركمانستان؟