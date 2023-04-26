شيكو لـ"الدستور": سعيد بردود الأفعال على "ابن الحاج أحمد".. وأفتقد هشام ماجد

عبر الفنان شيكو، عن سعادته بردود الفعل حول فيلمه الجديد "ابن الحاج أحمد" الذي يشارك به ضمن أفلام موسم عيد الفطر المبارك 2023.

وقال شيكو، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إنه سعيد بالمشاركة مع طاقم العمل بالكمال ولا يعتبر الفيلم بطولة منفرده له وأنه معه علامات في التمثيل، من ضمنهم الفنان الكبير سيد رجب ورحمة ومصطفى غريب ومحمد لطفي وعدد كبير من النجوم، فالعمل ليس بطولة مطلقة فهو بطولة جماعية.

وتابع: الأدوار متساوية بيننا جميعًا، فلم يكن بيننا شخص بطل مطلق، وتم كتابتها بشكل متعادل ليكون جميعنا أبطال في الفيلم، مضيفًا: فكرة التخوف من عدمه لا تشغلني، فأنا أركز في العمل وأعطيه حقه تمامًا واجتهد إلى أبعد الحدود، والباقي أتركه لله ورأي الجمهور.

وواصل: العمل بدون هشام ماجد مختلف أكيد، مع العلم أن 60% من مشاهد مسلسل (اللعبة) ليست أمام بعضنا فلكل شخص خط منفصل في المسلسل، ونجتمع بشكل قليل في مشاهد منفصله، لكنني مفتقده بالتأكيد في الفيلم.

واستطرد: الفنان سيد رجب شخص عظيم وممثل مرعب، إذا نظر إليّ أتوه حرفيًا من قمة إبداعه في تجسيد الشخصية، فأتذكر خلال تصوير أحد المشاهد نظر إليّ بشكل حاد جعلني أخاف، فنظراته عميقة للغاية وهو شخص محترف، ومتسامح مع نفسه ولا يشعر بحرج إذا عدّل أحد على تمثيله، وشرف لي الوقوف أمامه.

أبطال فيلم ابن الحاج أحمد

فيلم ابن الحاج أحمد يشارك في بطولته الفنان شيكو والفنان سيد رجب ورحمة أحمدوعدد كبير من النجوم والعمل من إنتاج سينرجي فيلمز، ومن إخراج معتز التوني.