الأربعاء 26 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

عضوا هيئة تدريس بجامعة بني سويف يشاركان فى البعثة المصرية لبطولة العالم للسلاح

رئيس الجامعة
رئيس الجامعة

قدم مجلس جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، خلال جلسته رقم 220، الشكر والتقدير إلى الدكتور أيمن غنيم رئيس قسم المنازلات والرياضات الفردية بكلية التربية الرياضية، والمدير الإداري للمنتخبات بالاتحاد المصري للسلاح، الدكتورة غادة عاطف المدرس بقسم المنازلات وأخصائية التأهيل للشابات بالاتحاد، على مشاركتهما في عضوية البعثة المصرية لبطولة العالم للسلاح والتي استضافتها مدينة بلوفديف البلغارية خلال الفترة من 1 حتى 9 أبريل الجاري.

وأعرب رئيس الجامعة، عن سعادته بمشاركة أعضاء هيئة تدريس بكلية التربية الرياضية في البعثة المصرية، مشيداً بالمستوى الذي ظهر به المشاركين في البطولة التي استضافتها بلغاريا، والذي توج باحتلال المركز الثالث في الترتيب العام لبطولة العالم، وحقق خلالها المنتخب الوطني 5 ميداليات "2 ذهبية –  فضية - 2 برونز"، عن طريق الأسلحة الثلاث شيش - سيف - سيف مبارزة.

في سياق آخر،  كرم مجلس جامعة بني سويف المهندس أحمد عبد الله بالإدارة الهندسية، وعلاء ربيع مشرف أمن، لجهودهما المبذولة والتفاني والإخلاص في أداء العمل، جاء ذلك بحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأعضاء المجلس.

 

الاتحاد المصري للسلاح أعضاء هيئة تدريس الدكتور منصور حسن بني سويف نواب رئيس الجامعة

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