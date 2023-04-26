الأربعاء 26 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس 6 متهمين بغسل 70 مليون جنيه من تجارة العملة

حبس متهمين
حبس متهمين

جدد قاض المعارضات، اليوم الأربعاء، حبس 6 متهمين بتكوين تشكيل عصابي منظم تخصص في تجارة العملة خارج السوق المصرفية بالمخالفة للقانون، وتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج، بمبالغ وصلت لـ 70 مليون جنيه، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات.

وتبين أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي والغير المشروع، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى تجارة العملة خارج السوق المصرفية، وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.

قاض المعارضات تشكيلا عصابيا مدخرات المصريين المخالفة للقانون السوق المصرفية

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