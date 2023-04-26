استلام 807 أطنان قمح بالشون والصوامع منذ بدء موسم التوريد وحتى اليوم بأسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه تم استلام 807 أطنان و335 كيلو قمح بمختلف المواقع التخزيزينة التي تبلغ 28 شونة وهنجر وصومعة ومركز تجميع بمراكز ومدن المحافظة منذ بدء موسم التوريد وحتى اليوم.



وأشار اللواء عصام سعد، إلى متابعته المستمرة للتسهيلات المقدمة للمزراعين للاطمئنان على انتظام أعمال التوريد فضلا عن التقارير اليومية لغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة المتصلة بالغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية.



وأكد محافظ أسيوط، انتظام سير أعمال التوريد بكافة مواقع التخزين والاستلام على مستوى المحافظة دون وجود أية عقبات أو عوائق.



ووجه اللواء عصام سعد، بالتنسيق والتعاون بين جميع الجهات المعنية لتذليل كافة العقبات أمام المزارعين لتوريد أكبر كمية من الأقماح هذا العام، مشيرًا إلى تقديم كافة التسهيلات اللازمة للتوريد بالصوامع المخصصة لذلك مؤكدًا أنه يجرى تقديم كافة التيسيرات اللازمة للمزارعين والقائمين على توريد محصول القمح بنطاق المحافظة وصرف مستحقاتهم خلال 48 ساعة كما تم تشكيل لجان مكلفة باستلام محصول القمح من المزارعين.



وأوضح محافظ أسيوط، استلام الاقماح من المزراعين بسعر 1500جنيه للأردب زنة 150 كيلو جرام حسب درجة النقاء والفرز بعد موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وبالتنسيق مع الوزارات المعنية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بمراجعة سعر توريد القمح للفلاحين للموسم الزراعي الحالي ودعم المزارع المصري وتشجيعه على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية.



من جانبه أشار الدكتور رضا عليوة وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، إلى استمرار أعمال الحصاد في مختلف المراكز بالمحافظة حيث تم حصاد ما يقرب من 22 ألفا و500 فدان حتى الآن كما تم توريد 12 طن و900 كليو بشون البنك الزراعي المصري فضلا عن توريد 208 أطنان و987 كيلو للشركة القابضة للصناعات الغذائية (المطاحن) بالإضافة إلى توريد 585 طنا و448 كيلو للمصرية القابضة للصوامع بعرب العوامر – مركز أبنوب ليصل إجمالي ما تم توريده حتى الآن إلى 807 و335 كجم قمح.