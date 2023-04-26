الأربعاء 26 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

4 مصابين بتصادم بين سيارتين بالشرقية

تصادم بين سيارتين
تصادم بين سيارتين

أصيب 4 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين نصف نقل بناحية التل الكبير بالشرقية.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية تلقت إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى الصالحية الجديدة المركزي بوصول 4 أشخاص مصابين بجروح وكدمات بأنحاء متفرقة بالجسد.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة المصابين إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين نصف نقل عند منطقة الصينية بناحية التل الكبير.

تم تقديم الإسعافات اللازمة للمصابين ورفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الشرقية حادث تصادم سيارتين نصف نقل

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