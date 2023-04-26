الأربعاء 26 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الإسكان يتابع تنفيذ وحدات "سكن كل المصريين" بالعبور الجديدة

وزير الإسكان والمرافق
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

وجه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة الإسراع في معدلات التنفيذ المقررة لوحدات محدودي الدخل  ضمن المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين" بالحي الـ14،  بمدينة العبور الجديدة، حيث يضم ٨٠٦ عمارات بإجمالى ١٩٣٤٤وحدة سكنية بالإضافة إلى ٧ أسواق تجارية و٤ مراكز طبية و٥ مدارس بمراحل مختلفة، و٤ حضانات وملعبين خماسي ومخبز، كما أنه جارٍ استكمال الأعمال بالسوق التجارية بمنطقة الياقوت بعدد ١٢ محلاً تجارياً دور أرضى، ضمن الأسواق التي تم وجارٍ تنفيذها بالحي.

جاء ذلك خلال متابعة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار للموقف التنفيذى للوحدات، مشيرا إلى أنه تم أيضا متابعة الأعمال الجارية بمشروع العمارة الخضراء ضمن المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين" بالمدينة، حيث يضم المشروع ١٨٠ عمارة  بإجمالي ٣٩٢٤ وحدة بالحي الـ١٣.

وفي ذات السياق، شدد المهندس المهندس أحمد على، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، على ضرورة اتباع المواصفات الإنشائية المتفق عليها حتى يحقق مشروع العمارة الخضراء ضمن المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين" بمدينة العبور الجديدة، أهدافه البيئية المرجوة منه، مع الالتزام بالانتهاء من التنفيذ فى التوقيتات المحددة وبالجودة المطلوبة طبقاَ للجدول الزمنى المتفق عليه.

كما أكد المهندس أحمد على،  ضرورة الانتهاء من مشروع "سكن كل المصريين" نموذج الـ٩٠ مترا للوحدة بالحيين الـ١٥-١٦، والذى يضم ٦٣٨ عمارة بإجمالي ١٥٣١٢ وحدة سكنية فى التوقيتات المحددة وبالجودة المطلوبة طبقاً للجدول الزمنى المتفق عليه، وذلك فى ضوء توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، بالمتابعة المستمرة للمشروعات القومية ومنها المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين".

وزير الإسكان سكن كل المصريين العبور الجديدة الدكتور عاصم الجزار وحدات

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