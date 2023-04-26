الأربعاء 26 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

انقسام الأمريكيين بعد إعلان بايدن ترشحه للرئاسة.. وشكوك في فوزه بالمنصب مجددا

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن

اختلفت ردود أفعال الناخبين الديمقراطيين على إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن ترشحه لانتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة في 2024، حيث رأى بعض الناخبين أنه رئيس أنجز الكثير لبلاده بينما يقول آخرون إن هناك من هو أفضل منه.

اختلاف ردود أفعال الناخبين الأمريكيين

ووفقا لتقرير لشبكة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”،  قالت "نهى نازي" ناخبة ديموقراطية:  “أنا أفضل الخبرة ويسعدني أن يكون لدي شخص أتفق معه في الموضوعات الهامة لحقوق المثليين وحقوق المرأة، وتغير المناخ، والسماح للنظام بالقيام بعمله”.

ومن جانبها قالت كارين كيمب، إنها ليست قلقة بشأن عمر الرئيس بايدن لأن العمر لا يضمن الكفاءة أو الإبداع معتبرة أن ما أنجزه في رئاسته سجل نفخر به في أي عمر.

وتابعت: “أما بالنسبة للمرشحين الآخرين، فأنا متحمسة بشأن حكام الولايات - جريتشين ويتمير في ميشيغان، ويس مور في ماريلاند وجوشوا شابيرو في ولاية بنسلفانيا وإذا لم يترشح ترامب ولم يكن من المحتمل أن يفوز بترشيح الحزب الجمهوري، فسأكون متحمسًة لدعم ويتمير في محاولة ترشحها لمنصب الرئيس إذا ترشحت”. 

فيما قال “ذو الفقار الجفري”: “إذا مات رئيس في منصبه، فإن اختيار نائب الرئيس يمكن أن يغير مسار التاريخ بشكل جذري ولذا، أنا قلق للغاية بشأن عمره والشخص الذي يتولى القيادة إذا كان عاجزًا أثناء وجوده في المنصب”.

ترشح بايدن 

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، ترشحه رسميًا لانتخابات الرئاسة لعام 2024.

وقال بايدن، في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع "تويتر"، إنه قرر الترشح إلى منصب الرئيس بجانب كامالا هاريس على منصب النائب.

وقال الرئيس الأمريكي: "إن كل جيل لديه لحظة يتعين عليه فيها الدفاع عن الديمقراطية والدفاع عن حرياتهم الأساسية، وهذا هو سبب إعادة ترشحي لانتخابات الرئاسة الأمريكية".

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