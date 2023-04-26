"سي إن إن": انخفاض أرباح شركات النقل مؤشر سلبي لمستقبل الاقتصاد الأمريكي

قالت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، إن انخفاض أرباح كبرى شركات النقل الأمريكية يعتبر أحد المؤشرات السلبية على أداء ومستقبل الاقتصاد الأمريكي.

ووفقا لـ"سي إن إن"، قالت “UPS” أكبر شركة للنقل بالشاحنات في أمريكا، إن إيراداتها تراجعت بنسبة 6٪ في الربع الأول من 2023 مقارنة بالعام السابق، حيث انخفضت أرباحها التشغيلية بنسبة 22٪.

وجاء في بيان أرباح الشركة أنه في الربع الأول من العام الجاري، أدى التباطؤ في مبيعات التجزئة الأمريكية إلى حجم أقل مما توقعوا، كما أن هناك ضعفًا مستمرًا في الطلب في آسيا.

وقالت الشركة، إن حجم الاقتصاد الكلي الأمريكي تراجع في يناير الماضي، مما تسبب في انخفاض بنسبة 7% مقارنة بالعام الماضي.

وأشارت كارول تومي، الرئيس التنفيذي لشركة UPS، إلى أن التسارع في انخفاض حجم الاقتصاد الأمريكي تسبب في توقف أعمالهم مؤقتًا.

وانخفضت أسهم (UPS) بأكثر من 6 %، فتوقعت UPS العام الماضي أن يكون هامش ربحها لعام 2023 أكثر إحكامًا بعد أن أعلنت عن تحقيق أرباح قياسية في عام 2022.

وتتوقع الشركة الآن أن تكون أرباح العام بأكمله في الحد الأدنى من تلك التوقعات "بسبب الظروف الكلية الصعبة والتغيرات في سلوك المستهلك".

وتقدر UPS أنها تنقل 6 % من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة في شاحناتها كل يوم، حيث يمثل الناتج المحلي الإجمالي أوسع مقياس للاقتصاد الأمريكي.

وقالت "تومي" إن "UPS" ترى تحويل بعض الطرود إلى شركات نقل أخرى؛ بسبب مخاوف بشأن إضراب محتمل.