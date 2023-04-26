الأربعاء 26 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"سي إن إن": انخفاض أرباح شركات النقل مؤشر سلبي لمستقبل الاقتصاد الأمريكي

الولايات المتحدة
الولايات المتحدة

قالت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، إن انخفاض أرباح كبرى شركات النقل الأمريكية يعتبر أحد المؤشرات السلبية على أداء ومستقبل الاقتصاد الأمريكي.

ووفقا لـ"سي إن إن"، قالت “UPS” أكبر شركة للنقل بالشاحنات في أمريكا، إن إيراداتها تراجعت بنسبة 6٪ في الربع الأول من 2023 مقارنة بالعام السابق، حيث انخفضت أرباحها التشغيلية بنسبة 22٪.

وجاء في بيان أرباح الشركة أنه في الربع الأول من العام الجاري، أدى التباطؤ في مبيعات التجزئة الأمريكية إلى حجم أقل مما توقعوا، كما أن هناك ضعفًا مستمرًا في الطلب في آسيا.

وقالت الشركة، إن حجم الاقتصاد الكلي الأمريكي تراجع في يناير الماضي، مما تسبب في انخفاض بنسبة 7% مقارنة بالعام الماضي.

وأشارت كارول تومي، الرئيس التنفيذي لشركة UPS، إلى أن التسارع في انخفاض حجم الاقتصاد الأمريكي تسبب في توقف أعمالهم مؤقتًا.

وانخفضت أسهم (UPS) بأكثر من 6 %، فتوقعت UPS العام الماضي أن يكون هامش ربحها لعام 2023 أكثر إحكامًا بعد أن أعلنت عن تحقيق أرباح قياسية في عام 2022. 

وتتوقع الشركة الآن أن تكون أرباح العام بأكمله في الحد الأدنى من تلك التوقعات "بسبب الظروف الكلية الصعبة والتغيرات في سلوك المستهلك".

وتقدر UPS أنها تنقل 6 % من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة في شاحناتها كل يوم، حيث يمثل الناتج المحلي الإجمالي أوسع مقياس للاقتصاد الأمريكي.

وقالت "تومي" إن "UPS" ترى تحويل بعض الطرود إلى شركات نقل أخرى؛ بسبب مخاوف بشأن إضراب محتمل. 

الامريكية النقل الأمريكي الاقتصاد أمريكا

الأكثر قراءة

ترند الأرقام يتصدر السوشيال ميديا.. وفتيات الـ"أندر إيدج": "بنتعامل بيه من فترة"

مفاجأة مدوية بشأن تأخر مستحقات لاعبى الزمالك (خاص)

"المترو" تصدر بيانًا بشأن العطل المفاجئ فى الخط الأول

اليوم.. مجلس أمناء الحوار الوطنى يواصل اجتماعاته

صعود محدود لمؤشرات البورصة فى مستهل تعاملات اليوم الأربعاء

الهجرة: إعادة 1539 مواطنًا من السودان حتى مساء الثلاثاء.. وعملية الإجلاء بتوجيه مباشر من الرئيس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

الشيخ راغب مصطفى غلوش

محمد عبدالناصر

قوة مصر

وائل لطفي

حين حررنا سيناء

ماجد حبته

الحالة الاشتراكية الأوروبية

مؤمن المحمدي

أشعار من العالم الآخر

جمال رشدي

مخطط دولة دارفور ضد مصر

أمل زيادة

عبدالغنى النجدى.. أشهر بواب فى السينما المصرية

محمد رفعت

المُحرض الرياضى!

صور

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

احتفال الأطفال في أول يوم العيد بالقناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

وحدة الجبهات.. ماذا وراء تحرك إسرائيل الدبلوماسى فى أذربيجان وتركمانستان؟

المجلس الوطنى الفلسطينى يحمل حكومة الاحتلال مسئولية الإعدامات الميدانية بحق الفلسطينيين

إصابة 3 مستوطنين إسرائيليين فى عملية دهس بالقدس المحتلة