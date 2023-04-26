الأربعاء 26 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

انتشال 47 جثة لمهاجرين غرقت مراكبهم فى ليبيا

هجرة غير شرعية
هجرة غير شرعية

انتشلت السلطات الليبية، الثلاثاء، 11 جثة لمهاجرين غير نظاميين غرقت قواربهم قبالة سواحل البلاد، ليرتفع إجمالي ما تم انتشاله من الجثث خلال الأيام الثلاثة الماضية إلى 47.

وفي السياق، أعلن الهلال الأحمر الليبي فرع صبراتة (70 كلم غرب طرابلس)، في عدة بيانات الثلاثاء، انتشال حوالي "36 جثة لمهاجرين غير شرعيين بعد غرق قوارب قبالة سواحل المدينة في 3 عمليات خلال 3 أيام".

والثلاثاء، قال الهلال الأحمر في بيان نشره على "فيسبوك"، " لليوم الثالث على التوالي قام فريق الإسعاف والطوارئ بانتشال 8 جثث كانت ملقاة على شاطئ بحر صبراتة".

وقال في بيان آخر، الاثنين، إن "المتطوعين نفّذوا مهمة إنسانية شاقة ومؤلمة وانتشلوا خلالها 11 جثة تم نقلها للمستشفى".

أما يوم الأحد، فقال الهلال الأحمر في بيان إنه "انتشل، بحضور النيابة العامة ومركز شرطة صبراتة، حوالي 17 جثة كانت ملقاة على شاطئ البحر رغم الظروف الجوية الصعبة وصعوبة الوصول لأماكن تواجد الجثث".

وليبيا، المطلة على البحر المتوسط، نقطة عبور لمهاجرين أفارقة غير نظاميين إلى أوروبا بحثا عن حياة أفضل وهربا من حروب واضطرابات وأوضاع اقتصادية متدهورة في بلدانهم.​​​​​​​ 

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