"إكسترا نيوز": منظمة الصحة العالمية تحذر من انتشار الكوليرا بالسودان

كشف عوض غنام، مراسل "إكسترا نيوز"، تطورات الوضع في معبر "أرقين" البري، مؤكدًا أن اليوم شهد زيادة أعداد عبور الرعايا السودانيين والجنسيات الأخرى ومنها الجنسية الصينية، مشيرًا إلى أن العدد سيزيد على مدار الأيام المقبلة على معبر أرقين وكل المعابر المصرية لأنها الأكثر أمانًا.

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب" لـ "تغطية خاصة"، مع الإعلامي شادي شاش، والمذع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن بور سودان، مطلة على البحر الأحمر، وبها مطار قليل الإمكانيات وهذا ما منع الدول الأوروبية من إجلاء رعاياها منه ولهذا كان اعتمادها على القاهرة سواء كان من خلال مطار أسوان أو أبو سمبل أو مطار القاهرة الدولي.

كل الفارين من السودان من العاصمة الخرطوم

وتابع، أن الرعايا الأجانب ينتقلون من مطار أسوان أو أبو سمبل لبلادهم، مؤكدًا أن كل من فر من السودان يسكنون في العاصمة الخرطوم لأن الإشكالية الكبرى تبقى بها بسبب انقطاع الطاقة والمياه والدواء والنظمات الدولية أعلنت أمس عن وفاة 5 أشخاص ويبدو أنها ستوقف عملها خلال الفترة القادمة.

وأكد أن منظمة الصحة العالمية حذرت من انتشار الكوليرا بالسودان لانقطاع المياه والاعتماد على مياه النيل.