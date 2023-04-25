الأربعاء 26 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

قائمة الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري الممتاز 2023

الزمالك
الزمالك

استقر الجهاز الفني للقلعة البيضاء على قائمة الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري الممتاز في إطار المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ 19 للدوري المصري والتي من المفترض انطلاقها غدا الأربعاء حيث يتطلع جمهور الفارس الأبيض إلى عودة الانتصارات من جديد للنادي الزمالك وتحسين مركز الفريق في ترتيب جدول الدوري الممتاز لذا فإن الآلاف يبحثون عبر محركات البحث خلال الدقائق القليلة الماضية عن قائمة الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا في الدوري فور إعلانها من قبل المدير الفني الجديد لنادي الزمالك.

قائمة الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا في الدوري

وكان المدير الفني الجديد لنادي الزمالك الكولومبي خوان كارلوس أوسري قد أعلن عن قائمة الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري، وجاءت القائمة مكونة من:

  • فى حراسة المرمى: محمد عواد – محمد صبحى.
  • في خط الدفاع : حمزة المثلوثي – عمر جابر – محمود حمدي الونش – حسام عبد المجيد – محمد عبد الغني – محمد طارق – حاتم محمد سكر.
  • في خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد أشرف روقا – سيف جعفر – سيد عبد الله نيمار – أحمد سيد زيزو – محمود عبد الرازق شيكابالا – إبراهيما نداي.
  • في خط الهجوم: ناصر منسي – سيف الدين الجزيري – يوسف أسامة نبيه – سامسون أكينولا.

موعد مباراة الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا في الدوري

ويواجه نادي الزمالك نظيره نادي سيراميكا كليوباترا ضمن المباراة المؤجلة من الجولة 19 في الدوري المصري الممتاز حيث تنطلق صافرة بداية اللقاء من استاد القاهرة الدولي غدا في تمام الساعة 8:30 مساء بتوقيت القاهرة والقدس الشريف والتاسعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

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القناة الناقلة لمباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا

ويذاع اللقاء المرتقب بين فريق الكرة الأول لنادي الزمالك ونظيره نادي سيراميكا كليوباترا في تمام الساعة 8:30 من مساء غداً الأربعاء على قنوات أون تايم سبورت على الترددات الآتية:

تسجيل تردد قناة On Time Sports 1

  • تردد القناة: 11861.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معدل الاستقطاب: أفقي.
  • القمر الصناعي: نايل سات.

تسجيل تردد قناة On Time Sports 2

  • تردد القناة: 10853.
  • الاستقطاب: أفقي.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معامل الخطأ: 5/6
  • القمر الصناعي: نايل سات.
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