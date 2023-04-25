الثلاثاء 25 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

التعادل السلبى يحسم مواجهة المصرى والبنك الأهلى فى الدورى

المصري والبنك
المصري والبنك

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة المصري البورسعيدي والبنك الأهلي في المباراة التي جمعتهما، اليوم الثلاثاء، بستاد الجيش ببرج العرب ضمن المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة والعشرين من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويعتبر القاء هادئ متوسط المستوى بين المصرى والبنك الأهلى لم تشهد أحداثه أى خطوة ملحوظة على أداء الفريقين سوى على فترات متقطعة طوال شوطى المباراة.

خلال أحداث الشوط الأول بدأ البنك الأهلي المباراة برقابة قوية على الياس جلاصى صانع ألعاب النادي المصري للحد من خطورته.

وفي الدقيقه 14 تغيير أول إضطرارى للبنك الأهلى بنزول محمد بسيونى بدلا من أسامة أبراهيم للإصابة وبعدها محاولات من المصرى للاختراق من العمق ولكن دون جدوى، وتمثلت خطورة المصري أيضًا فى التصويب من خارج منطقة 18 ولكنها لم تسبب خطورة كبيرة على مرمى محمد أبوجبل.

وفي الدقيقة 24 تشهد أول خطورة فعلية للبنك الأهلى بعد تمريرة من ناحية يعقوبو اسحاق التى تصل لكريم بامبو الذى يمر من مدافعى المصرى، ولكن يفشل فى ترجمتها بهدف وسط مطالبة باحتساب ركلة جزاء، لكن بعد مراجعة var لم يتخذ حكم أى قرار.

ليستمر الهجوم من البنك الأهلي

وحاول فريق المصرى الوصول لمرمى أبوجبل، ولكن الرقابة القوية على مفاتيح خطورة الفريق عطلت من اكتمال هجمات الأخضر؛ لينتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثانى 

يبدأ المصرى بنشاط وضغط ويعتمد على الكرات الطويلة خلف مدافى البنك الأهلى، وكاد إسلام أبوسليمة يحرز التقدم من كرة عرضية ولكن تمر الكرة من أمامه.

فى الدقيقة ٧٠ يحتسب حكم اللقاء ضربة حرة مباشرة من على حدود منطقة الجزاء مع إشهار الكارت الأحمر فى وجه عمرو موسى قائد المصرى بعد عرقلته لكريم بامبو ليضطر الجهاز الفنى للمصري بإجراء تبديل بنزول المدافع عمادالدين أبوبكر بدلا من عبدالرحيم دغموم، وحاول حسام حسن لإيجاد حلول هجومية بالدفع برجب عمران بدلاً من مروان حمدى والناشئ محمد علاء ظريف بدلا من عمرو السعداوى. 

فى الدقيقة 90

البنك الأهلى يكثف من محاولاته لخطف هدف الفوز وتمر أخطر كرة فى الشوط الثانى مرور الكرام لم يحسن محمد هلال استغلال الكرة العرضية الأرضية من محمود قاعود، بعدما مرت من بين مدافعى المصرى وزميله كريم بامبو.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد المصري إلى النقطة 36 بالمركز الثامن، ويرتفع رصيد البنك الأهلي إلى النقطة 24 بالمركز الخامس عشر.

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