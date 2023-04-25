الثلاثاء 25 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع شاب سقطت عليه نخلة في المنيا

جثة
جثة

لقى شاب مصرعه، الثلاثاء، حيث سقطت عليه نخلة أثناء سيره بالطريق العام في قرية البياضية التابعة لمركز ملوي جنوب المنيا، وتم نقل الجثة إلي المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بسقوط نخلة علي شخص أثناء سيره بالطريق العام داخل قرية البياضية، بشرق النيل في مركز ملوي.

بانتقال الأجهزة الأمنية وإجراء التحريات الأولية تبين أنه أثناء سير شاب يدعى عارف توفيق 25 عاما، مقيم في مركز ملوي، بالطريق العام، داخل قرية البياضية التابعة للوحدة المحلية لقرية الروضة في شرق النيل بمركز ملوي، سقطت عليه نخلة، مما أدى إلى إصابته بتهشم في الرأس، ونتج عن ذلك وفاته.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفي ملوي التخصصي تحت تصرف النيابة العامة، وتم الدفع بلودر تابع للوحدة المحلية لرفع النخلة وفتح الطريق العام، لتسير حركة المرور.

قرية البياضية مركز ملوي محافظة المنيا

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