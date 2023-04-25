محمد رزق: مجلس أمناء الحوار الوطني يدشن مرحلة جديدة في بناء الوطن

أكد المهندس محمد رزق القيادي بحزب مستقبل وطن، أن استمرار مجلس أمناء الحوار في استكمال الإعدادات والتجهيزات لبدء الحوار كما هو مقترح تمهيدًا انطلاقه يوم 3 مايو المقبل، تؤكد جدية الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، من منطلق الحرص على مشاركة جميع طوائف وفئات المجتمع في مناقشة قضايا الوطن ومواجهة التحديات في ظل الجمهورية الجديدة.

وأضاف "رزق"، أن الاستعدادات الجارية من قبل مجلس أمناء الحوار الوطني تعد تدشين لمرحلة جديدة في بناء الوطن، تقوم على التشاركية والانفتاح على كافة الآراء، من خلال منصة مهمة تستدعي جميع القضايا بمختلف المجالات على مائدة واحدة تتسع للجميع، لبلورة الرؤى البناءة بمشاركة كافة الأطياف بالمجتمع وتيارات سياسية وفكرية متنوعة.

وأشار القيادي بحزب مستقبل وطن، إلى أن حالة الحراك الذي تشهده مصر على خلفية الحوار الوطني يرد على جميع المغرضين والمشككين في نجاح الدولة المصرية وتقدمها في جميع القطاعات، ويؤكد أن حل أى مشكلات وأزمات يكون بالعمل والإرادة.

وأكد "رزق"، أن الحوار الوطني جاءت لمد جسور التواصل وفتح الآفاق للمشاركة الوطنية الفعالة، والاستماع إلى رؤى المواطنين حول القضايا المختلفة، مشيدًا بحالة التعاون والتكامل المثمر بين مؤسسات الدولة وكافة القوى السياسية من أجل إنجاح هذا الحوار.

وكان قد صرح ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني بأن مجلس أمناء الحوار في إطار انعقاده الدائم، سيجتمع غدا الأربعاء 26 أبريل، ليستكمل تجهيزات بدء الحوار المقترح انطلاقه يوم 3 مايو القادم.

وأضاف المنسق العام للحوار بأن هذا الانعقاد يأتي في ظل الأزمة الكبيرة التي يعانيها السودان الشقيق، وانشغال الرأي العام المصري بها، وتركيز الدولة المصرية على حلها سلميا ومعالجة آثارها العديدة، ومن بينها إجلاء المصريين الموجودين في السودان، وتيسير كل السبل لاستقبال المغادرين منه من كل الجنسيات، وخصوصا من الأشقاء السودانيين الذين ترحب بهم مصر دائما.

وأكد المنسق العام للحوار على أن استمرار الإعداد لبدء الحوار كما هو مقترح في ظل هذه الظروف، يؤكد على ضرورته لبحث كل ما يهم الشعب المصري وأولويات عمله الوطني، وإصرار كل الأطراف المشاركة فيه على نجاحه تحقيقا لآمال وتطلعات شعبنا العظيم.