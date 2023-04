"الترعة" ينافس في المسابقة الرسمية بمهرجان كان السينمائي

أعلنت د.نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة المصرية، قبول فيلم الترعه للمنافسة في المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائى، قسم مدارس السينما.

وينافس الفيلم المصري القصير الترعة The Call Of The Brook للمخرج جاد شاهين في المسابقة الرسمية بمهرجان كان السينمائي في قسم LA CINEF)) المقرر إقامته في الفترة ما بين 16 وحتى 27 مايو المقبل.

وعن منافسة الفيلم في مهرجان كان، صرح المخرج جاد شاهين بأنه "سعيد جدًا بمشاركة فيلمي الأول في المسابقة الرسمية لهذا المهرجان العريق وتواجد الأفلام المصرية فيه هذا العام و فيلم الترعة هو ثاني المشاركات الرسمية للأفلام المصرية من معهد السينما في قسم

‏LA CINEF منذ افتتاحه في 1998 وأول المشاركات الرسمية منذ عام 2014..

ويتتبع الفيلم قصة شاب صعيدي يذهب لترعة ملعونة ويشاهد أمراً غريباً يدفعه للتشكيك بكل شيء ويُعجل بمصيره المحتوم.

يقوم ببطولة الفيلم محمود عبد العزيز وهبه خيال وسارة شديد، مدير تصوير أدهم خالد، سيناريو جاد شاهين وانتاج جاد شاهين وأحمد أيمن وجميع العاملين فيه طلاب فى معهد السينما وتحت اشراف دكتورة غاده جباره رئيس أكاديميه الفنون ومن إخراج جاد شاهين

عن المخرج جاد شاهين

جاد شاهين مخرج مصري بدء دراسة الإخراج السينمائي في المعهد العالي للسينما عام 2018 بعد أن درس الاعلام. عمل في بداياته مع المخرج المصري الكبير يسري نصر الله كمساعد مخرج قبل أن يبدأ في عمل فيلمه القصير الترعة The Call Of The Brook والذي شارك في المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي في قسم LA CINEF)).

مهرجان كان السينمائى

مهرجان كان السينمائي هو أحد أهم المهرجانات السينمائية عبر العالم. يرجع تأسيسه إلى سنة 1946 وهو يقام كل عام عادة في مايو، في مدينة كان في جنوب فرنسا. يوزع المهرجان عدة جوائز أهمها جائزة السعفة الذهبية لأفضل فيلم مركز إقامته قصر المهرجانات في شارع لاكروازييت الشهير على سواحل خليج كان اللازوردية.

يعدّ مهرجان كان السينمائي أحد المهرجانات السينمائية الأوروبية الثلاثة الكبرى، المعروفة باسم "الثلاثة الكبرى" مع مهرجان البندقية السينمائي في إيطاليا ومهرجان برلين السينمائي الدولي في ألمانيا، إضافة إلى كونه أحد المهرجانات السينمائية الدولية الخمسة الكبرى، أو "الخمسة الكبرى" التي تتكون من المهرجانات السينمائية الأوروبية الثلاثة الكبرى، إضافة إلى مهرجان تورونتو السينمائي الدولي في كندا ومهرجان صندانس السينمائي في الولايات المتحدة.