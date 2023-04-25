الثلاثاء 25 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

هل يجوز الجمع بين نيتي صيام القضاء والـ 6 من شوال؟ هاني تمام يجيب

د. هاني تمام
د. هاني تمام

قال الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه المقارن جامعة الأزهر، إن هناك فارق بين صيام الفرض والنافلة، موضحا فضل صيام الست من شوال الذي يعتبر مكافآت إلهية لا ينبغي على المسلم أن يضيعها.

وأضاف تمام، في لقائه عبر فضائية مذاع عبر قناة "الناس" أن صيام القضاء يقدم على النافلة؛ لأنه فرض على كل مسلم أما النافلة فهي لها أجر عظيم،  ألا أنه سنة وأقل من رمضان، مستشهدا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم، من صام رمضانَ وأتبعَهُ بستٍّ من شوالَ فكأنما صام الدهرَ".

وأوضح أنه عند الشافعية، أجاز الجمع بين النيتين في الصيام؛ ولكن الأفضل صيام كل منهم منفردا.


وعن فضل صيام الست من شهر شوال أوضحت دار الإفتاء في وقت سابق ما يلي: 

ورد في الحديث كما في "نيل الأوطار" عن أبي أيوبٍ رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ فَذَاكَ صِيَامُ الدَّهْرِ» رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي، ورواه أحمد من حديث جابرٍ رضي الله عنه، وعن ثوبان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «مَنْ صَامَ رمضان وسِتَّةَ أَيَّامٍ بَعْدَ الْفِطْرِ كَانَ تَمَامَ السَّنَةِ، مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا» رواه ابن ماجه.

وبيانه: أن الحسنة بعشر أمثالها؛ فصيام رمضان بعشرة أشهر وصيام الست بستين يومًا، وهذا تمام السَّنة، فإذا استمر الصائم على ذلك فكأنه صام دهره كله، وفي الحديثين دليلٌ على استحباب صوم الست بعد اليوم الذي يفطر فيه الصائم وجوبًا وهو يوم عيد الإفطار.

والمتبادر في الإتْباع أن يكون صومُها بلا فاصلٍ بينه وبين صوم رمضان سوى هذا اليوم الذي يحرم فيه الصوم، وإن كان اللفظ يحتمل أن يكون الست من أيام شوال والفاصل أكثر من ذلك، كما أن المتبادر أن تكون الست متتابعة، وإن كان يجوز أن تكون متفرقة في شوال، فإذا صامها متتابعة من اليوم الثاني منه إلى آخر السابع فقد أتى بالأفضل، وإذا صامها مجتمعة أو متفرقة في شوال في غير هذه المدة كان آتيًا بأصل السنة.

الدكتور هاني تمام جامعة الأزهر أستاذ الفقه المقارن جامعة الأزهر الفرض والنافلة صيام الفرض والنافلة صيام الست من شوال

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