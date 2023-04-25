وأنا بـ أقلب في أرشيف الجرايد عندي، لقيت حاجة طريفة جدا حصلت سنة 1982، الحكاية إنه بعد ما مات بـ نصف قرن، أمير الشعراء، أحمد بك شوقي، قرر إنه يبعت لنا أشعار من العالم الآخر.

ثانية واحدة، مين اللي قرر؟ ومين اللي مات؟

هو، شوقي بك، قرر بعد ما مات. إيه! عمرك ما شفت حد بـ يقرر بعد ما يموت؟

المهم يعني، بعت لنا أشعار من مقر إقامته الجديد بـ القبر، وطبعا الكلام دا حصل بـ إنه روحه اتصلت بـ إنسان، على الأدق إنسانة، سيدة مصرية هي اللي كانت روح شوقي بـ تمليها هذه الأشعار، ليه روحه ما اتصلتش بـ رجل؟ الله أعلم، يمكن الأرواح سلوها كدا.

السيدة طرحت الأشعار على المجتمع الأدبي سنة 1982، والأستاذ مجدي عفيفي في الأخبارقرر إن يحقق في الأمر بـ نفسه، فـ عرض القصايد اللي مع الست على أساتذة الأدب العربي: د. شوقي ضيف ود. يوسف خليف وغيرهما، ووجه لهم السؤال:ما رأيكم دام عزكم؟

ما لفت انتباهي هو إنهم جميعا أخدوا الموضوع على محمل الجد، وناقشوه "بـ العقل". فـ البعض رأى أنه بـ الفعلالقصايد دي من تأليف المرحوم شوقي بيه، ومادام روحه بعتتها لنا، يبقي نضمها لـ الشوقيات وقتي!

البعض الآخر أنكر نسبة هذه القصايد لـ شوقي بيه، ليس من باب إنكار اتصال روحه بـ أحد، لا سمح الله،لكن القصايد بها بعض الأخطاء البسيطة في الوزن، اللي بـ يسموه علم العروض، دا طبعا على أساس إنه شوقي بيه ممكن عادي يبعت لنا شعر من الآخرة، لكن مش ممكن أبدا يغلط في الوزن، وتحديدا الوزن طبقا لـ القواعد اللي وضعها الخليل بن أحمد الفراهيدي تحديدا.

يعني العرب أنفسهم قبل ما ييجي الخليل كتبوا أشعار لا تلتزم بـ النسق اللي هو عمله، لا من حيث الوزن ولا القافية، والموضوع دا حصلت فيه نقاشات كتير، لكن فيما يبدو إنه أوزان الخليل كانت من المتانة بـ حيث إنها أقوى من الموت ذاته.

طيب، لو سألتني أنا شخصيا عن رأيي، فـ أنا هـ آخد الأمور بـ جدية زي ما عمل أساتذتنا، هو أنا يعني أحسن منهم؟ ولا أعقل منهم؟ حاشا وكلا!

أنا أميل إلى ما قاله د. يوسف خليف وقتها، د. خليف درس لي في الجامعة، وكان رئيس قسم اللغة العربية في كلية آداب القاهرة فترة، وهو أنكر تماما نسبة الأبيات لـ شوقي بيه، حلو! حلو، ولكن بـ كل تأكيد هي مش تأليف السيدة الوسيط! أومال مين سيادتك اللي ألف الأشعار دي؟ بص، هي لـ شيطان شوقي.

حضرتك عارف طبعا إنه كل شاعر مصروف له شيطان/ قرين، هو اللي بـ يوحي له بـ الأشعار، أومال حضرتك فاكر إنه بـ يجيب الحاجات دي من دماغه؟ أبسليوتلي. فـ إذا كان شوقي بيه توفاه الله، فـ شيطانه لسه موجود.

فـ يعني، ممكن يكون قرين شوقي بيه، زهق بعد 50 سنة من وفاته، فـ قال يمشي إيده بـ القصايد دي، اللي بعتها لنا مع السيدة المذكورة، كتر خيرها