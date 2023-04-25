الثلاثاء 25 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

ماذا يحدث لجسمك عند تناول مكملات الكولاجين كل يوم؟ خبيرة تجيب

مكملات الكولاجين
مكملات الكولاجين

الكولاجين هو بروتين موجود بشكل طبيعي في الجسم، ويوفر الدعم للبشرة والعظام، ومؤخرًا تزداد شعبية مكملات الكولاجين، سواء في شكل حبوب أو مسحوق حيث يوصي الخبراء بتقييم جودة أي مكملات الكولاجين التي قد تفكر في تناولها.

اكتسب الكولاجين الكثير من الشهرة في الأونة الأخيرة، حتى بدء البعض يضيفونه إلى القهوة، فقد توسع سوق الكولاجين ومن المتوقع أن يستمر في الارتفاع في شعبيته حتى عام 2030، وفقًا لما ذكره موقع Defying Dietitian، حيث يُعتقد أنه يساعد في تحسين مظهر وجودة الشعر والجلد والأظافر ويدعم المفاصل والعظام.

ما هي مكملات الكولاجين؟

الكولاجين هو بروتين موجود بشكل طبيعي في الجسم ويلعب دورًا رئيسيًا في تكوين الهيكل الهيكلي للخلايا والأنسجة، كما أنه يوفر الدعم والقوة والمرونة للجلد والعظام والنسيج، حيث يلعب الكولاجين أيضًا دورًا مهمًا في العمليات الخلوية بما في ذلك الاستجابة المناعية للأمراض.

كما يعتقد أن مكملات الكولاجين تعمل من خلال تزويد الجسم بوحدات البناء التي يحتاجها لإنتاج المزيد من الكولاجين، بالإضافة إلى تحفيز إنتاج الجسم الطبيعي للكولاجين.

أنواع مكملات الكولاجين:

هناك عدة أنواع مختلفة من الكولاجين الموجود في الجسم مع اختلاف بسيط في الهياكل والوظائف، حيث يمكن أن تحتوي مكملات الكولاجين على أنواع مختلفة من الكولاجين، لكن الأنواع الأكثر شيوعًا الموجودة في المكملات الغذائية هي الحبوب والمساحيق.

يأتي الكولاجين البقري أساسًا من عظام البقر والمنتجات الثانوية الأخرى التي يتم غليها، ثم يتم استخراج الكولاجين وتجفيفه ومسحوقه لتشكيل المكمل، كما ثبت أن الكولاجين البقري مفيد للغاية لصحة الجلد ، بما في ذلك تعزيز المرونة وتقليل التجاعيد وزيادة رطوبة الجلد. 

كما يأتي الكولاجين البحري من جلد الأسماك، حيث تشير الدراسات إلى أن الكولاجين البحري له فوائد للغضاريف وصحة الجلد، مع تجديد العظام والتأثيرات المضادة للتجاعيد.

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كم مرة يجب أن تتناول الكولاجين؟

عندما تبدأ في تناول الكولاجين كل يوم، قد تلاحظ تحسنًا في صحة الجلد ومظهره، لأن الكولاجين هو لبنة أساسية في النسيج لبشرتك، كما أنه يلعب دورًا في مرونة الجلد وقوته وترطيبه.

أكدت خبيرة التجميل عليا محمد، أن استخدام الكولاجين بشكل عام آمنًا يوميًا، فقد نظرت معظم الدراسات التي وجدت فائدة لمكملات الكولاجين في المدخول اليومي الثابت ولم تجد أيًا من هذه الدراسات آثارًا جانبية كبيرة.

كما أن مكملات الكولاجين قد تبطئ فقدان العظام المرتبط بالعمر وتمنع هشاشة العظام، حيث تنخفض مستويات الكولاجين بشكل طبيعي مع تقدمنا ​​في العمر، حيث تشير الدراسات إلى أن إضافة الكولاجين إلى نظامك الغذائي يمكن أن يبطئ بشكل كبير من معدل فقدان العظام مع تقدمنا ​​في العمر.

أوضحت خبيرة التجميل عليا محمد، أن مكملات الكولاجين قد تسبب مضايقات في الجهاز الهضمي، مثل الانتفاخ أو الإمساك أو الإسهال.

أشارت خبيرة التجميل إلى أن مكملات الكولاجين، قد يتسبب في الإصابة بالإنتفاخ، لذا استشر الطبيب دائمًا قبل البدء في تناول مكمل الكولاجين لأنه قد يتفاعل مع بعض الأدوية، مثل مميعات الدم، وقد يزيد من خطر النزيف. 

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