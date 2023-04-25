الثلاثاء 25 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس شخص طعن آخر بسكين في المرج 4 أيام

حبس
حبس

قررت نيابة المرج حبس شخص طعن آخر بسلاح أبيض بسبب خلافات بينهم أثناء المرور بالشارع  4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلب التحريات الأمنية حول الواقعة.

البداية كان عندما تبلغ لقسم شرطة المرج من أحد المستشفيات، باستقباله أحد الأشخاص "متوفى" متأثراً بإصابته بطعنة نافذة بالقلب، ونجله مصاب بجرح نافذ بالجسم إثر ادعاء مشاجرة.

بالانتقال وسؤال المصاب قرر بحدوث مشادة كلامية بينه وبين أحد الأشخاص، لقيامه باستيقافه حال سيره بمركبة "التوك توك" خاصته بالطريق محل البلاغ دون مبرر، تطورت لمشاجرة تعدى خلالها المشكو فى حقه عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "سكين" محدثاً إصابته.

وعقب قيام والده بالفض بينهما قام المشكو فى حقه بالتعدى عليه بالضرب باستخدام ذات السلاح الأبيض، مما نتجت عنه إصابته التى أودت بحياته.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن المشكو فى حقه سائق مركبة "توك توك" "له معلومات جنائية" وأنه وراء ارتكاب الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة.

نيابة المرج لقسم شرطة المرج وزارة الداخلية

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