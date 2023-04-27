الخميس 27 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

مضاد للسرطان ويعالج السكري.. 7 فوائد مذهلة لنبات الغار لا تعرفها

فوائد مذهلة لنبات
فوائد مذهلة لنبات الغار

تكتظ الطبيعة بالكثير من الموارد المذهلة، والتي لها القدرة على الشفاء من الأمراض، ففي السطور التالية يقدم الخبراء بموقع " healthybuilderz" الطبي، أبرز الفوائد المذهلة لأوراق الغار.

كانت أوراق الغار موجودة منذ قرون، استخدمها الإغريق كأكاليل زهور لحكامهم ، وأعطيت للفائزين في المسابقات في روما ، واليوم لها مكانة خاصة في العديد من المنازل.

وقد استخدمت أوراق الغار لعلاج الأمراض المختلفة، فلا يدرك الجميع الفوائد المرتبطة بأوراق الغار، فيما يلي أبرز الفوائد التي يجب أن تعرفها.

1- يسرع التئام الجروح:

كانت هناك العديد من الثقافات التي استخدمت أوراق الغار لعلاج الجروح ، وبناءً على الأبحاث، فإن هذه الأوراق فعالة جدًا في تسريع عملية التئام الجروح، وهذا مفيد إذا كنت لا ترغب في الاعتماد على الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية كثيرًا.

2- يعالج مرض السكري:

فائدة أخرى تم ربطها بورق الغار وهي أنها مفيدة في علاج مرض السكري من النوع الثاني، وهذا يرجع إلى حقيقة أن الأوراق يمكن أن تقلل من مستويات الكوليسترول والجلوكوز في الدم، وكذلك مستويات الدهون الثلاثية للفرد.

3- صائد الحشرات:

يمكنك أيضًا استخدام أوراق الغار لصد الحشرات مما يعني أنه يمكنك التخلي عن استخدام مبيدات الحشرات التجارية، حيث يكون هذا مفيدًا عندما تحاول تقليل تعرضك للمنتجات المحملة بالمواد الكيميائية والتي يتم امتصاصها بسهولة في بشرتك.

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4- يحسن الهضم:

فائدة أخرى مرتبطة بأوراق الغار هي أنها مفيدة بالفعل في تعزيز عملية الهضم، حيث يمكن أن يمنع حتى انتفاخ البطن وكذلك حرقة المعدة، كما أنه يساعد في التخفيف من مشاكل الجهاز الهضمي مثل ارتداد الحمض والإمساك وحتى حركات الأمعاء غير المنتظمة.

5- مضاد للسرطان:

تحتوي أوراق الغار على فيتامين سي وهو نفس الشيء الذي ستجده في الليمون، حيث تحتوي هذه الورقة على كميات عالية من فيتامين C الذي لا يعمل فقط كمضاد قوي للأكسدة، ولكنه يأتي أيضًا مع الكاتيكين والبارثينوليد وحمض الكافيين التي تم اكتشاف أنها تقلل من نمو الخلايا السرطانية.

6- يعالج نزلات البرد والعدوى:

فائدة أخرى يمكنك الحصول عليها من ورق الغار، هي أنك ستتمكن من استخدامها لعلاج أعراض الأنفلونزا والبرد وكذلك الالتهابات.

7- يقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية

يحتوي ورق الغار على صبغة نباتية قوية تسمى روتين والتي من المعروف أنها تقوي الشرايين والأوردة، حيث يمنع تجلط الدم.

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